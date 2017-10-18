ИТ-индустрия в Реестре рекомендуемых сайтов

Реестр рекомендуемых сайтов (http://sites.ziyonet.uz) постоянно прирастает, сегодня (17 октября) в нем состоят 5460 сайтов. Все сайты Реестра снабжены аннотацией и разбиты по 15 направлениям. Сегодня мы познакомим с одним из направлений — «ИТ-индустрия», содержащим 452 ссылки. Самостоятельное освоение информационных технологий, разных языков программирования и повышение квалификации — счастливая возможность для саморазвития, доступная благодаря интернету. Предлагаем несколько полезных адресов.

1. Компьютерные уроки — видео обучение онлайн. В режиме онлайн совершенно бесплатно на сайте представлены видео-уроки по следующим направлениям: Сети, Windows, UNIX, Графика, Web дизайн, Программирование, Видеомонтаж и другие. Ссылка: http://compteacher.ru.

2. Обучение компьютеру, компьютерным программам. Сайт Neumeka.ru – это бесплатный обучающий сайт. На нем представлены уроки и обучающие статьи по компьютеру. Ссылка: http://neumeka.ru.

3. «3DCenter». Помощь в обучении построения чертежей, уроки графики. Статьи по теме. Уроки. Галерея работ. Ссылка: http://3dcenter.ru.

4. MySQL — Oдобрено лучшими программистами. Сайт для программистов с новостями, документацией, полезной информацией для работы с MySQL. Ссылка: http://www.mysql.ru.

5. Фотошоп онлайн на русском языке. В режиме онлайн любой пользователь может отредактировать фотографию, добавить рамку и многое другое. Ссылка: http://kartinka.org.

6. Клавиатурный тренажер. Клавиатурный тренажер «Клаварог» предназначен для обучения и закрепления навыков слепой десятипальцевой печати. Ссылка: http://klava.org.

7. ProgBook — библиотека программиста. Самый большой online сборник книг по программированию. Собраны книги почти всех языков программировании. Ссылка: http://www.progbook.net.

8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе. Это информационно-образовательный портал, созданный с целью помочь учителю информатики в его нелегком деле. Ссылка: http://klyaksa.net.

9. Библиотека программиста. Сайте посвящен вопросам программирования практически на всех существующих языках под различные платформы и операционные системы. Также вы найдете массу информации по администрированию, работе с графикой, использованию и настройке ОС, а также сможете скачать учебники по программированию, обработки 1С, компоненты, исходники программ. Ссылка: http://coders-library.ru.

10. Project Euler — сборник 500 задач. Project Euler — сборник 500 задач на английском языке, которые невозможно решить без знаний математических и геометрических алгоритмов. Иногда используется на собеседованиях для приема на работу, чтобы лучше выяснить алгоритмическую подготовку претендента. Ссылка: http://projecteuler.net.

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