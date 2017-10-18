Kantar начинает свою деятельность в Узбекистане

Компания ООО «Kantar Research» (входит в состав международного холдинга Kantar и WPP) получила право на проведение измерений телевизионной аудитории Узбекистана по итогам проведенного в мае текущего года Национальным Медиасоветом тендера. Компания будет проводить исследования аудитории телевидения под торговым наименованием KantarMedia. В настоящий момент идут активные работы по техническому оснащению, необходимому для запуска телеизмерений.

По мнению представителей Национального Медиасовета, деятельность ООО «Kantar Research», обладающей новейшими программными продуктами и использующей современные маркетинговые методики, окажет положительное влияние на развитие медиарынка страны и объединит интересы государства, телеканалов и населения.

Предпосылками для проведения тендера и развития системы телеизмерений в Узбекистане стали проводимые реформы, направленные на формирование прозрачного, открытого и конкурентоспособного телевизионного рынка, соответствующего международным стандартам. Международные рекламные агентства и рекламодатели уже положительно оценили изменения, однако, для начала запуска международных и качественных локальных рекламных проектов необходимо внедрение независимых систем телеизмерений и механизма контроля за ними, что в результате предоставит всем участникам рынка информацию по стандартам, принятым на международном рынке.

Основной целью работы ООО «Kantar Research» станет внедрение современных методик медиаисследованийдля предоставления вещателям, рекламодателям и другим представителям медиарынка, объективных данных о предпочтениях зрителей и современных инструментов для работы с этой информацией. Таким образом, в целом на медиарынке будут решаться следующие задачи:

• повышение конкурентоспособности государственных телеканалов, повышение эффективности затрат на развитие телеканалов и обеспечение достижения задач государственной информационной политики;

• предоставление рекламному рынку стандартного инструмента для оценки и повышения эффективности затрат на размещение бюджетов рекламодателей и обеспечения прозрачности данного процесса;

• как следствие, данные шаги, основанные на развитии здоровой конкуренции среди телеканалов, будут способствовать улучшению контента отечественного телевидения и повышению его конкурентоспособности.

На текущий момент, рынок телевизионной рекламы в Узбекистане представлен ориентировочно 60 телеканалами, в том числе 14 — в составе НТРК, 13 региональных и 15 частных. Объем рынка составляет примерно в 20-22 млн. долларов США. По оценке экспертов, рынок может вырасти как минимум в 2 раза по итогам только лишь двухлетнего функционирования проекта телевизионных измерений.

Согласно планам поэтапного запуска проекта ООО «Kantar Research», система измерений в первые два года охватит около 1,5 тысячи телезрителей в 400 семьях в городах с населением более 200 000 жителей. Семьи будут отобраны в соответствие принятым в международной практике методикам, и в них будут установлены специальные устройства «пипл-метры» (people-meters) для фиксирования времени и частоты просмотра эфира телеканалов. Начиная с третьего года, панель домохозяйств-участников исследования планируется увеличить до 550 семей в городах Узбекистана с населением более 100 000 человек.



Краткая справка: Краткая справка: Национальный Медиасовет Узбекистана является профессиональным отраслевым объединением в форме негосударственной некоммерческой организации. Его учредителями выступили ведущие телерадиокомпании, предприятия кабельного и цифрового вещания, рекламные агентства. Kantar объединяет в своем составе 13 глобальных исследовательских и консалтинговых компаний, в том числе,KantarMediaи KantarTNS. Сегодня 28 500 сотрудников Kantar работают более чем в 100 странах мира. Исследовательские и консалтинговые решения, предлагаемые Kantar, используются половиной компаний, входящих в рейтинг Fortune Top 500. WPP — крупнейший рекламно-коммуникационный холдинг в мире, специализирующийся в таких областях, как реклама, PR, исследования и консалтинг, брендинг, разработка фирменного стиля, промо-акции и BTL, электронный маркетинг и др. Компании группы WPP представлены в 108 странах мира, объединяя порядка 158 000 специалистов.Структуры KantarMediaи KantarTNS являются крупнейшими в составе WPP.

Источник: пресс-релиз компании