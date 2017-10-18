Мининфоком и ПРООН будут содействовать развитию электронного правительства в Узбекистане

Мининфоком и ПРООН запустили совместный проект «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации». Новая инициатива направлена на оказание содействия правительству в проведении реформ в области государственного управления, развития электронного правительства и предоставления качественных госуслуг.

Совместный проект будет реализован с октября 2017 по декабрь 2020 года c общим бюджетом 1 млн. 200 тыс. долл. США.

Ключевыми направлениями Совместного проекта были определены следующие:

Содействие в подготовке информационно-аналитических материалов в сфере эффективного государственного управления и электронного правительства;

Улучшение доступа к правовой информации и государственным услугам;

Развитие национального потенциала в сфере информационных технологий, инженерных наук и электронного правительства.

В рамках реализации этих направлений планируется информационно-аналитическая поддержка реформы госуправления, институциональная поддержка мозговых центров, укрепление потенциала Мининфокома в области госуправления и электронного правительства.

Проект предусматривает совершенствование портала правовой информации Lex.uz, создание корпоративной информационной системы агентства «Узархив», совершенствование системы сбора и анализа статистики электронных услуг и обращений.

Проект будет вести работу по стимулированию интереса к точным, инженерным и связанным с ИКТ наукам, укреплению национального кадрового потенциала в области ИКТ и электронного правительства, а также мер по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции и услуг в сфере ИКТ.

Следует отметить, что совместный проект будет вовлекать в работу как национальных партнеров, таких как Центр развития системы «Электронное правительство», Университет Инха в Ташкенте, Мирзо-Улугбекский Инновационный Центр, так и международных партнеров, таких как Делегация Европейского союза, Всемирный банк, Азиатский банк развития, КОИКА, Координатор Проектов ОБСЕ в Узбекистане и др. в реализации различных мероприятий.

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