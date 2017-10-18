Общение с депутатом в режиме онлайн

Как напрямую обратиться к депутату своего избирательного округа? Ответ прост. Поддерживать постоянную связь возможно в социальных сетях. Работа в этом направлении активизируется как со стороны избранников народа, так и политических партий страны.

Эффективный диалог в виртуальном мире наладили члены фракции Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса. В Facebook создана официальная страница «O`zbekiston Xalq demokratik partiyasi». На ней депутаты сообщают о том, какая работа ведется в парламенте, какие обсуждаются законопроекты, о важных событиях страны. Каждую неделю депутаты, активисты партии в течение часа проводят онлайн-диалог с населением. Обсуждаются актуальные темы, в частности, касающиеся обеспечения занятости людей, социальной поддержки населения, молодежи. Это не просто вопросы и ответы, а заинтересованная беседа, цель которой найти эффективное решение наболевшей проблемы. В процесс включились также депутаты местных Кенгашей, активисты партии. О намечаемой онлайн-встрече на странице сообщается заранее.

Депутаты в ходе прямого диалога ответили почти на сто обращений. Количество просмотров страницы превысило более 5,5 тысячи, свои «лайки» оставили свыше 700 посетителей, число отсылок «поделиться» составляет около 200.

На днях на своей личной странице в Facebook член фракции НДПУ Шухрат Турсунбоев сообщил, что к нему обратились несовершеннолетние подростки-сироты, проживающие в Яшнабадском районе столицы. Как выяснилось при изучении ситуации на месте, они жили в старом обветшалом доме. После вмешательства депутата и привлечения спонсорской поддержки жилье отремонтировали, оказана материальная помощь. За три месяца Ш. Турсунбоеву удалось положительно разрешить девять обращений из 13.

По сообщению исполнительного секретаря фракции НДПУ Алишера Равшанова, за деятельностью депутатов в онлайн-режиме проводится постоянный мониторинг. По итогам каждой недели во фракции обсуждаются новые задачи по повышению активности депутатов в данном направлении.

Удобной площадкой для общения с избирателями стали социальные сети и для членов фракции Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» в нижней палате парламента.

Через свои страницы в Facebook депутаты оперативно информируют избирателей о законотворческой деятельности парламента, сути и значении принимаемых законов, дают консультации. Ежедневно контент пополняется новыми публикациями, фото и видеоотчетами.

Самое главное то, что с помощью информационно-коммуникационных технологий избиратели, минуя формализм, волокиту и другие препятствия, имеют возможность обратиться к депутату по разным вопросам. В основном они касаются оказания на местах качественной медицинской помощи, повышения уровня образования, состояния внутренних дорог, занятости населения, жилищно-коммунального обслуживания.

На официальном сайте СДП «Адолат» запущен проект «Онлайн-депутат», через который за короткое время членам фракции поступило около тысячи обращений. К примеру, депутату Умиду Сулаймонову жители села Кумтепа, расположенного в 12 километрах от центра Куштепинского района Ферганской области, посетовали на то, что в районном отделе безопасности дорожного движения не принимают платежи по безналичному расчету за получение водительских прав, штрафы. После направления депутатом запроса в Ферганский областной филиал Народного банка проблема была решена.

Следует отметить, что социальные сети становятся площадкой для обсуждения законопроектов. Так, на веб-сайте adolat.uz и на личных страницах депутатов в Facebook на общественное обсуждение вынесены проекты законов «О трансплантации органов и тканей человека», «О научной и инновационной деятельности». От граждан поступает немало деловых мнений и предложений.

Общение с депутатами Законодательной палаты в режиме онлайн, несомненно, будет способствовать повышению эффективности проводимых в стране реформ.

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