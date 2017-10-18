Объявляется конкурс на выполнение научно-исследовательских работ в сфере ИКТ
18 октября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций приглашает руководителей хозяйствующих субъектов, ученых и специалистов принять участие в конкурсе на выполнение научно-исследовательских работ в сфере связи и информатизации в 2018 году по следующим приоритетным научным исследовательским темам.
1. Модернизация городских и сельских сетей телекоммуникаций на основе оптических систем передач информации.
2. Разработка и внедрение методов анализа, оценки критериев определения уровня развития электронного правительства.
3. Разработка и внедрение системы и оценки эффективности деятельности госорганов.
4. Исследование методов искусственного интеллекта и применение их для обеспечения информационной безопасности.
5. Разработка информационно-аналитической системы мониторинга и оценки развития ИКТ региона.
6. Модернизация аналоговых телевизионных передатчиков дециметрового диапазона для работы в цифровом формате.
7. Модернизация аналоговых телевизионных передатчиков дециметрового диапазона для работы организации FM радиовещания.
8. Исследование выбор параметров передатчиков DVB-Т2, оптимальных для передачи голосового радиовещания.
Предложения, замечания, а также изменения по предложенной тематике НИР принимаются в отделе Научных исследований и Научно-техническом обществе радиотехники, электроники и связи Узбекистана (НТО РЭС) (тел. 2384389, 2363734).
Проекты научно-исследовательских работ принимаются ученым секретарем научно-технического совета (НТС) Мининфокома.
Прием научно-технических проектов на конкурс продолжается до 8 ноября 2017 года. Телефон для справок: 238-43-19 (ученый секретарь НТС С. Рахимбоев).
Требования к научно-исследовательским работам представлены в Положении о порядке проведения на конкурсной основе научно-исследовательских работ в сфере связи и информатизации.
Просим заинтересованных лиц заполнить форму для подачи предложений