Состоялся семинар по разъяснению норм Закона «Об обращениях физических и юридических лиц», в новой редакции

В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялся семинар, посвященный разъяснению норм и положений Закона «Об обращениях физических и юридических лиц», в новой редакции. На семинаре приняли участие специалисты управлений и отделов Мининфоком.

Закон регулирует отношения в области обращений физических и юридических лиц в государственные органы и государственные учреждения. Закон гарантирует физическим и юридическим лицам право обращаться в государственные органы.

На семинаре было отмечено, что одним из главных изменений в закон, принятый в конце 2014 года, стала отмена требования о подтверждении электронного обращения электронной цифровой подписью. В предыдущей редакции не подтвержденные электронной цифровой подписью обращения считались анонимными.

При этом законом установлено, что электронное обращение, не позволяющее идентифицировать направившее его физическое или юридическое лицо, считается анонимным и рассмотрению не подлежит.

Действие закона распространяется не только на государственные органы и государственные учреждения и их должностные лица, но и на организации с государственным участием и органы самоуправления граждан.

Закон дополнен понятиями «повторное обращение» (обращение, в котором обжалуется или выражается несогласие с решением по предыдущему обращению, либо сообщается о несвоевременном рассмотрении обращения), «публичный прием» (принятие обращений на публичных встречах), «видеоконференцсвязь» и другими.

Новая глава закона «Народные приемные и виртуальные приемные» регламентирует работу народных приемных и виртуальной приемной Президента Узбекистана, а также виртуальных приемных государственных органов, организаций и их должностных лиц.

Отметим, что именно виртуальная приемная руководителя страны, открытая в конце сентября прошлого года, установила новый стандарт общения госорганов с населением, сделав наличие ЭЦП при онлайн-обращениях необязательным.

Сроки рассмотрения обращений оставлены без изменений. Заявление или жалоба рассматривается в течение 15 дней (если требуется дополнительное изучение или проверка — до месяца), а предложение — в срок до месяца (если не требуется дополнительное изучение).

Источник