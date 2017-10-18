Завершилась регистрация участников Республиканского молодежного конкурса по разработке программного обеспечения «Best Soft Challenge-2017»

4 августа стартовал Республиканский молодежный конкурс по разработке программного обеспечения «Best Soft Challenge-2017», который проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. 16 октября завершилась регистрация участников. На конкурс всего было подано 272 заявки.

Больше всего заявок было подано из Ташкента (121), Самаркандской (39) и Ферганской (15) областей.

Напомним, что основными целями и задачами проведения Конкурса являются:

— определение и поддержание молодежи, способной работать в области проектирования и программирования, используя различные компьютерные программы;

— предоставление возможности талантливым молодым программистам раскрыть свои возможности и реализовать свой интеллектуальный потенциал.

В Конкурсе могут принимать участие лица до 25 лет, имеющие паспорт гражданина Республики Узбекистан:

— ученики профессиональных колледжей и академических лицеев Узбекистана;

— студенты ВУЗов Узбекистана;

— лица, не имеющие высшего образования.

Конкурс проходит в 3 этапа:

1- й этап: с 3 августа по 16 октября 2017 года — регистрация участников;

2- й этап: с 18 по 27 октября 2017 года — предварительный отбор (определение финалистов);

3- й этап: с 1 по 10 ноября 2017 года — заключительный отбор (определение победителей).

Конкурсная программа включает в себя три тематические номинации и одну специальную номинацию:

1. IT-проект «Умный город» — инновационные проекты для объектов коммерческой и жилой недвижимости, а также социально-значимых объектов городской инфраструктуры, по таким тематикам, как общественная безопасность, системы мониторинга и контроля экологических показателей, системы сбора, обработки и хранения данных, системы городского оповещения, городские туристические порталы и виртуальные экскурсии, интерактивное кафе/ресторан, умный магазин, мультимедийная галерея/музей, умный офис/конференц-зал и др,

2. IT- проект в области компьютерных и мобильных игр — компьютерные и мобильные мультимедийные и образовательные игры

3. ГГ-проект в сфере торговли и услуг — проект, основой которого является электронная коммерция. Проект включает в себя электронную торговую площадку, на которой посредством сети Интернет совершаются покупки и продажи товаров и услуг. В целях поддержки отечественных производителей необходимо предать особое значение покупке и продаже товаров отечественного производства.

4. Специальная номинация — Инновационная идея в сфере ИКТ — новаторская и востребованная идея в сфере ИКТ для стимулирования инновационного развития отрасли ИКТ в Узбекистане.

Проект разработки может быть номинирован только в одной тематической номинации.

Организаторами конкурса являются:

ГУП Центр «UZINFOCOM»

ООО «Центр программистов ВеРго»

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий

Университет Инха в г. Ташкенте

Официальный сайт Конкурса — www.software.uz