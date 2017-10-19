Конференция IDC Day Roadshow 2017 прошла в Ташкенте

Сегодня в отеле Hyatt Regency состоялась третья ежегодная конференция IDC Day. Главной темой этого года стала: «Цифровая трансформация».

Андрей Беклемишев, региональный директор IDC в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии, открывая конференцию, сказал: «Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 года две трети CEO крупнейших компаний мира будут рассматривать цифровую трансформацию как основной элемент корпоративной стратегии. В Узбекистане мы пока находимся в начале этого пути, однако, в ближайшие годы использование технологий Третьей Платформы станут одним из главных факторов, влияющих на развитие бизнеса большинства компаний».

С приветственным словом выступил Шерзод Шерматов, и.о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

С ключевым докладом IDC о роли цифровой трансформации в современной экономике выступил Роберт Фариш, вице-президент в России и СНГ.

В ходе конференции экспертами международных компаний были презентованы актуальные подходы к решению вопросов информационной безопасности, облачных решений, корпоративной мобильности и автоматизации бизнес-процессов.

Партнерами конференции стали такие компании, как: Qualys, Softline, Samsung, BAS. Конференция прошла при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, стратегическим партнером выступил CIO CLUB UZBEKISTAN. Медиапартнерами стали: журнал InfoCOM.UZ, журнал ICTNEWS и интернет-издание Kommersant.uz.

Конференцию посетило более 150 представителей компаний государственного и частного сектора Узбекистана, среди которых руководители и менеджеры департаментов информационной безопасности и ИКТ и ИТ отделов, специалисты и эксперты по ИБ и ИТ.

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