Срок регистрации участников в конкурсе Best Soft Challenge 2017 продлен до 31 октября 2017 года

По многочисленным просьбам срок регистрации участников в конкурсе Best Soft Challenge 2017 продлен до 31 октября (23:00) 2017 года, а также установлены следующие сроки.

2-й этап: с 3 по 15 ноября 2017 года — предварительный отбор (определение финалистов);

3-й этап: с 20 по 30 ноября 2017 года — заключительный отбор (определение победителей).

Регистрация участников и их проектов будет осуществляться посредством сайта Software.uz (http://bestsoft.software.uz) в режиме онлайн.

Для оценки проектов, члены жюри будут руководствоваться следующими критериями: актуальность, оригинальность, технологическое решение проекта, удобство интерфейса и его использование.

Зарегистрированных участников просим загрузить файлы и еще раз проверить свои загруженные архивы на доступность, работоспособность и актуальность и обновить их, в случае необходимости.

Для этого вам необходимо пройти авторизацию и зайти в личный кабинет на сайте конкурса (bestsoft.software.uz). Убедитесь в том, что ваши файлы загружены полностью, являются актуальными и доступны для ознакомления членами жюри.

В случае возникновения каких-либо вопросов технического либо организационного характера, просим незамедлительно обращаться по телефонам +998 (71) 238-4241/42