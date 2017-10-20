WIPO Lex – бесплатный глобальный свод законов и договоров

WIPO Lex — это глобальная интерактивная база данных обеспечивающая свободный доступ к самому полному собранию национальных законов и международных договоров в области интеллектуальной собственности (ИС) всех стран мира.

WIPO Lex позволяет использовать и проводить полноценный поиск по базам включающим почти 200 разделов, посвященных отдельным государствам и территориям, содержащих более 12 тыс. нормативно-правовых актов, в том числе международных договоров, конституций, законов и подзаконных актов, касающихся широкого круга тем связанных с ИС (патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, авторское право, традиционные знания, коммерческая тайна и многое другое), многосторонние, региональные и двусторонние договора, заключенные членами Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации Объединенных Наций (ООН).

WIPO Lex может быть полезна изобретателям, авторам и предпринимателям в поиске информации о правовых инструментах, обеспечивающих охрану ИС, а также инвесторам для принятия региональных экономических решений, основанных на понимании прав и обязанностей в сфере ИС. Для представителей директивных органов, юристов, исследователей и учащихся.

Интерфейс WIPO Lex представлен на английском, русском, французском, арабском, китайском и испанском языках.

Ссылка на WIPO Lex www.wipo.int/wipolex/ru, либо Вы можете перейти на страницу WIPO Lex с сайта АИС www.ima.uz.

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