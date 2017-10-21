Компании ESET и Учебный Центр Softline Education в Узбекистане объявляют об открытии первой в СНГ «Академии ESET»!

20 октября в Ташкенте состоялась пресс-конференция по случаю открытия первой Академии ESET в СНГ на базе Учебного Центра Softline Education в Узбекистане.

В пресс-конференции приняли участие: Руслан Белоусов – Генеральный Директор Группы Компаний Softline, Александр Жмур –Руководитель группы по работе с партнёрами в странах СНГ (ESET), Сергей Кульков – Заместитель директора Softline в Восточной Европе и Центральной Азии, Бохадир Султанов – Начальник отдела Информационной Безопасности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Александр Сучков – Председатель редакционной коллегии журнала InfoCOM.UZ, Айбек Арифджанов – Генеральный Директор Компании Softline International в Узбекистане, Ирина Пак – Директор Учебного Центра Softline Education в Узбекистане.

Компании ESET и Учебный Центр Softline Education в Узбекистане подписали соглашение о создании первой в СНГ Академии ESET, где любому желающему предоставляется широкий спектр обучения по программным продуктам ESET.

Главной целью создания «Академии ESET» является повышение квалификации и сертификация не только ИБ-специалистов, но и формирование кибер-грамотности среди пользователей продуктов ESET, что, несомненно, поспособствует снижению риска киберугроз во всем регионе.

Стоит отметить, что создание «Академии ESET» на базе УЦ Softline Education является уникальным проектом, не имеющим аналогов в СНГ. Слушателям будет предоставлена возможность получить полный объём знаний об обеспечении информационной безопасности с помощью решений, разработанных компанией ESET. В обучающих модулях рассматриваются корпоративные продукты ESET, обеспечивающие защиту рабочих станции, файловых, почтовых серверов, интернет-шлюзов, мобильных устройств от вирусов и других вредоносных программ. Разбирается настройка удаленного и централизованного управления защитой сети.

По окончании обучения слушатели будут:

• иметь представление о программных продуктах ESET;

• знать технические особенности, основные настройки корпоративных решений ESET NOD32;

• уметь настраивать централизованное управление антивирусной средой с помощью ESET Remote Administrator;

• уметь управлять удаленным развёртыванием решений ESET;

• настраивать защиту почтовых серверов;

• настраивать защиту интернет-шлюзов.

Весь академический материал разработан в тесном взаимодействии специалистов УЦ Softline Education и ESET, что позволило сформировать актуальный для региона контент. Данный статус позволяет Softline Education проводить обучение в странах Центральной Азии, и по окончании курса слушатели получат сертификат от компании ESET.

«Популярность и интерес к корпоративным решениям ESET NOD32 растут с каждым годом, и можно с уверенностью сказать, что обучающий курс будет востребован среди специалистов по информационной безопасности, — комментирует Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в странах СНГ. – Это особенно актуально с учетом роста числа кибератак в регионе – обучение поможет предприятиям значительно улучшить защиту корпоративной сети».

«УЦ «Softline Education» — динамично развивающийся центр переподготовки и повышения квалификации IT-специалистов и офисного персонала компаний, говорит Ирина Пак, Директор Softline education (Ташкент). — Ставя перед собой задачу — содействовать формированию надежной и грамотной IT-инфраструктуры в компаниях отечественного рынка средствами и методами профессионального обучения, мы считаем необходимым уделять особое внимание вопросам обеспечения информационной безопасности».

Участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистом о том, кто может обучаться в академии и в каком порядке. Было выражено предложение провести специальный курс обучения в новой «Академии ESET» для представителей СМИ по информационной безопасности.

УЦ Softline Education в Узбекистане и Компания ESET объявляют о начале деятельности «Академии ESET» в и приглашают всех желающих пройти обучение и сертификацию!

Фоторепортаж Аскара Якубова, специально для infoCOM.UZ