Специализированная школа имени ал-Хоразмий проводит вступительные экзамены

Специализированная школа по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий 21-22 октября 2017 года проведет вступительные экзамены в 5 класс на 2017-2018 учебный год.

Специализированная школа создана в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 14 сентября 2017 года. Учащиеся специализированной школы будут углубленно изучать математику, физику, информатику и иностранные языки с широким использованием современных информационных и педагогических технологий на основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования. Согласно уставу школы, уроки будут проводиться на государственном языке.

В рамках выполнения данного указа специализированная школа до 16 октября 2017 года принимала документы от школьников, которые изъявили желание обучаться в пятом классе.

Около 190 школьников и их родители предоставили все необходимые документы, и они получили право принять участие во вступительных экзаменах, которые пройдут 21-22 октября 2017 года.

20 октября в Специализированной школе по углубленному изучению предметов направления информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий прошла встреча с родителями школьников.

В ходе встречи Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев и другие представители приемной комиссии дали разъяснение по правилам вступительных экзаменов.

Вступительные экзамены состоятся в здании Университета Инха в г. Ташкенте. Здесь подготовлены экзаменационный холл и зона ожидания для родителей.

Экзамены по математике пройдут 21 октября и английскому языку 22 октября. Экзамены начнутся в 10:00. Начало регистрации – 9:00. Продолжительность экзаменов – 45 минут.

Сотрудники Университета Инха в г. Ташкенте будут проводить экзамены по математике и английскому языку. Экзамены будут проводиться на государственном языке.

Для обеспечения открытости и прозрачности экзаменов, администрация Университета Инха в г. Ташкенте в зале ожидания организовала прямую трансляцию экзаменов. Родители смогут наблюдать за экзаменами в режиме реального времени.

Дополнительно к этому родители школьников и все желающие могут наблюдать в режиме реального времени за ходом вступительных экзаменов на странице Университета на Facebook – https://www.facebook.com/inha.uz.

Также группа родителей будет приглашена в экзаменационный холл в качестве наблюдателей, что обеспечит прозрачность вступительных экзаменов.

По итогам вступительных экзаменов в 5 класс специализированной школы будут приняты 60 человек.

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