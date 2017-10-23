Реализуется проект создания Национальной геоинформационной системы Республики Узбекистан

В рамках проекта «Создание Национальной геоинформационной системы Республики Узбекистан» в здании Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру состоялась встреча руководства комитета и корейской делегации во главе с генеральным директором «LG CNS Uzbekistan» Жи Вук Кимом.

На сегодняшний день большинство задач проекта НГИС со стороны Узбекистана завершены благополучно.

Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистана от 18 сентября 2017 года №742 «Об утверждении положения о порядке передачи уполномоченному органу по управлению государственным имуществом товаров, помещенных под таможенный режим отказа в пользу государства», которое даст инвесторам возможность ввоза оборудования в рамках проекта без таможенной платы.

В данный момент 70% работ по проекту НГИС завершено успешно.

Руководство комитета выразило заинтересованность проектом «Smart Farm», с применением которого можно увеличить плодотворность почвы при помощи солнечной батареи, а также целесообразность применения проекта в Узбекистане.

Источник