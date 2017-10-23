Вниманию заинтересованных компаний!

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан проводит работу по дополнению к ранее формированной базе данных поставщиков оборудования и услуг, осуществляющих свою деятельность в области информационно-коммуникационных технологий.

Цель: Формирование базы данных поставщиков (интеграторов) проводится с целью их привлечения к участию в тендерных торгах, поставках оборудования и услуг.

Предмет сбора информации: Определение потенциальных поставщиков (интеграторов) оборудования информационно-коммуникационных технологий и услуг, разработчиков программного обеспечения (среди местных и иностранных компаний), а также разработчиков предпроектной и проектной документации (среди местных компаний).

Заинтересованным компаниям необходимо представить следующие документы:

1. Информацию об успешном опыте реализации ИТ-проектов в Узбекистане с указанием их количества, в том числе в органах государственного управления.

2. Положительные отзывы от компаний, которым ранее оказывались услуги, за последние 5 лет.

3. Заверенную копию свидетельства о регистрации представительства компании в Узбекистане с приложением краткой информации о представительстве (для иностранных поставщиков).

4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию компании в ее стране.

5. Информацию о среднегодовом обороте за последние 3 года – для иностранных компаний в долларах США, для местных компаний – в сумах.

6. Описание деятельности компании, виды поставляемого оборудования, услуг.

7. Наличие лицензий на лицензируемые виды деятельности.

8. Список партнеров производителей оборудования.

9. Информацию о наличии сервисного обслуживания (сервис центров) в Узбекистане.

10. Дополнительную информацию (по усмотрению компании).

Документы необходимо представить в Центр развития системы «Электронное правительство» в запечатанном конверте с пометкой «Для формирования базы данных поставщиков оборудования и услуг в области ИКТ» до 27 октября 2017 года по адресу г. Ташкент, 100015, ул. Ойбек, 30.

Телефон: (+99871) 252-43-22, 252-50-16, 252-50-26, e-mail: tender@egov.uz

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