Cisco представила портфолио сервисов на базе искусственного интеллекта

ИТ-инфраструктура компаний и организаций непрерывно усложняется, что усиливает проблему нехватки квалифицированных кадров, необходимых для поддержания непрерывности бизнес-процессов и обеспечения информационной безопасности.

Согласно статистике, у 59% компаний из списка Fortune 500 сбой в работе сети составляет 1,6 часа в неделю. Как отмечают руководители ведущих компаний, самой большой трудностью, с которой они сталкиваются в работе, становится непомерно высокий темп технологических перемен.

Все это делает сервисы Cisco все более востребованными. Их ключевая особенность в том, что они охватывают полный жизненный цикл ИТ-поддержки, включая консультационные услуги, внедрение, оптимизацию, обучение персонала, управляемые услуги и техническое обслуживание.

К своему портфолио услуг Cisco разработала два новых дополнения: Business Critical Services и High-value Services. Эти сервисы, реализуемые с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, помогут организациям оптимизировать ИТ-ресурсы (кадры, знания, навыки) и дадут возможность наряду с первоочередным решением своих проблем стать ближе к конечным пользователям и заказчикам.

«Современный мир постоянно ускоряется, и для успеха бизнесу необходимо правильное сочетание ИТ-кадров и услуг, — сказал Чак Роббинс (Chuck Robbins), главный исполнительный директор компании Cisco. — Наши новые комплексы услуг, в которых для устранения критичных ИТ-проблем используются машинное обучение и искусственный интеллект, реально помогут заказчикам высвободить время для закрытия вопросов, связанных с растущей нехваткой ИТ-кадров».



Cisco Business Critical Services

Комплекс Business Critical Services не ограничивается базовой оптимизацией, а включает услуги по анализу, автоматизации, обеспечению безопасности и соответствия требованиям регулятора, которые выполняются специалистами сервисного подразделения Cisco Advanced Services и позволяют создать безопасную, эффективную и маневренную технологическую среду. Одновременно с созданием безопасной ИТ-среды комплекс Business Critical Services поможет минимизировать человеческий фактор и получить максимальную отдачу от продуктов и сервисов. Предлагаемые услуги оптимизации следующего поколения дают организациям возможность:

уменьшить сложность и сократить расходы благодаря автоматизации, оркестрации и профессиональной компетентности;

благодаря автоматизации, оркестрации и профессиональной компетентности; повысить гибкость и ускорить трансформацию бизнеса благодаря применению продвинутой аналитики и машинного обучения для получения рекомендаций по приоритетному распределению ресурсов инфраструктуры и приложений;

благодаря применению продвинутой аналитики и машинного обучения для получения рекомендаций по приоритетному распределению ресурсов инфраструктуры и приложений; уменьшить риски благодаря услугам автоматизированного обеспечения соответствия требованиям регулятора и аварийного восстановления в сочетании с проработанными услугами по обеспечению безопасности, включая процедуры реагирования на инциденты для защиты от угроз.

Новый комплекс услуг Business Critical Services поможет уменьшить время простоев на 74%, сократить сроки устранение проблем на 41% и снизить операционные издержки на 21%.



Cisco High-value Services

Комплекс High-value Services опирается на услуги поддержки, которые благодаря применению аналитики и программ адаптации дают заказчикам возможность ускорить рост прибыльности ИТ-инвестиций.

Поддержка программного обеспечения Cisco . В комплекс High-value services вошли новые уровни поддержки enhanced и premium в дополнение к базовому уровню реагирующей поддержки.

. В комплекс High-value services вошли новые уровни поддержки enhanced и premium в дополнение к базовому уровню реагирующей поддержки. Поддержка решений . Централизованная поддержка программного и аппаратного обеспечения Cisco и решений третьих фирм-партнеров от первого звонка до окончательного решения. С целью улучшения качества обслуживания заказчиков эта опция по умолчанию применяется для Cisco Catalyst 9000/DNA.

. Централизованная поддержка программного и аппаратного обеспечения Cisco и решений третьих фирм-партнеров от первого звонка до окончательного решения. С целью улучшения качества обслуживания заказчиков эта опция по умолчанию применяется для Cisco Catalyst 9000/DNA. Поддержка сети. Поддержка на уровне сети обеспечивается по программе Technical Services (TS) Advantage.

Источник: пресс-релиз компании