Intel и Mobileye предложили формулу, позволяющую доказать безопасность беспилотных автомобилей

Выступая на Всемирном форуме знаний в Сеуле, Южная Корея, главный исполнительный директор Mobileye и старший вице-президент Intel, профессор Амнон Шашуа (Amnon Shashua) предложил автомобильной отрасли способ, позволяющий подтвердить безопасность беспилотных автомобилей.

Его решение, опубликованное в научной статье и представленное в кратком изложении этой работы для обывателей, предлагает математическую формулу, используя которую можно подтвердить, что тот или иной беспилотный автомобиль работает с соблюдением норм ответственности и не может послужить причиной аварии, вину за которые можно бы было возложить на этот автомобиль.

Подробнее: Технологии автономного вождения Intel (Пресс-кит), Mobileye (Пресс-кит), Статья профессора Амнона Шашуа

Компания Mobileye, дочернее подразделение Intel, является лидером в разработке технологий автоматизации и крупнейшим мировым поставщиком камер для активных систем содействия водителю (advanced driver assistance systems, ADAS). Обладая многолетним опытом в области автоматизации транспортных средств, пройдя путь от ADAS-систем до полностью автономных систем, профессор Амнон Шашуа и его коллега Шай Шалев-Шварц (Shai Shalev-Shwartz) разработали математическую формулу, которая способна внести определенность в открытую дискуссию об ответственности и определении виновников аварии в случае, если в попавшем в аварию автомобиле отсутствует водитель.

Представленная учеными модель Responsibility Sensitive Safety предусматривает конкретные, поддающиеся измерению параметры, характеризующие человеческие представления об ответственности и осторожности, и определяет так называемое «безопасное состояние» (Safe State), поддерживая которое беспилотный автомобиль не может послужить причиной аварии, вне зависимости от того, какие маневры или действия совершают другие транспортные средства.

В своем выступлении Амнон Шашуа призвал представителей отрасли и тех, кто разрабатывает стратегии, «вместе работать над созданием стандартов, которые бы позволяли однозначно устанавливать виновника» при неизбежных авариях с участием автомобилей, управляемых водителями, и беспилотных автомобилей. Он пояснил, что все современные правила и нормативные акты базируются на той идее, что автомобилем управляет водитель, поэтому для регламентирования беспилотных автомобилей в правила необходимо вводить новые параметры.

«Ключевым моментом сейчас является возможность устанавливать виновника аварии. Даже самые лучшие водители в мире попадают в дорожно-транспортные происшествия, и беспилотные автомобили тоже не смогут избежать этой участи из-за действий других участников дорожного движения. Но вероятность того, что ответственный и осторожный водитель попадет в аварию по собственной вине, очень мала, особенно если водителю доступен панорамный обзор, а сам он обладает молниеносной реакцией – как у беспилотного автомобиля», – объясняет Амнон Шашуа. Предложенная модель RSS позволяет формализовать работу беспилотных автомобилей, в результате чего «беспилотники» будут всегда работать только в рамках той модели, которая считается «безопасной», исходя из четких определений вины, и которая одобрена представителями отрасли и регуляторными инстанциями.

«Сегодня регуляторные органы и лица, занимающиеся разработкой политик, во всём мире пытаются решить проблему, как наилучшим образом регулировать развитие технологий автономного вождения, не создавая препятствий для инноваций, и в этих условиях наличие единого, открытого способа для оценки работоспособности и эффективности технологии выглядит весьма многообещающим началом. Модель Responsibility Sensitive Safety, предложенная компанией Mobileye, дает отличный старт для дискуссии. По крайней мере этот метод оценки не привязывает нас к какой-либо конкретной технологии и обеспечивает хорошую основу для принятия решений относительно систем управления», – говорит Сэм Абуэлсамид (Sam Abuelsamid), старший аналитик-исследователь, участвующий в программе оценки эффективности транспортных решений Navigant Research.

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