Прошёл отборочный тур в школу программирования «IT-school»

22 октября 2017 года в стенах филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте прошёл отборочный тур в школу программирования «IT-school». В отборочном туре приняли участие свыше трёхсот человек в возрасте от 12 до 18 лет, которым были даны для решения 6 задач по математической логике и 6 задач на знание языка программирования C++.

Членами наблюдательной комиссии были: Председатель городского совета Союза молодежи Элбек Шукуров, заместитель генерального директора Агентства по науке и технологиям Олимжон Туйчиев и заместитель декана факультета Прикладной математики и информатики Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте Шухрат Шералиев.

В качестве волонтёров в организации и проведении мероприятия приняли участие учащиеся академического лицея при Международном Вестминстерском Университете в Ташкенте, учащийся академического лицея при Ташкентской медицинской академии, а также студент Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина и студенты Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте.

В отборочном туре приняли участие свыше трёхсот человек в возрасте от 12 до 18 лет, которым были даны для решения 6 задач по математической логике и 6 задач на знание языка программирования C++.

Результаты отбора станут известны в ближайшее время и будут опубликованы на сайте www.msu.uz.

Фото Ибрагимовой Муборакхон.