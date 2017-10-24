Студенты вузов изучили создание мобильных приложений на курсах CodeCraft

Две группы студентов прошли обучение на курсах по программированию CodeCraft при Университете Инха в г. Ташкенте.

Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, Университет Инха в г. Ташкенте, курсы по программированию CodeCraft, Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане и Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center реализовали совместный проект по обучению студентов высших учебных заведений по созданию мобильных приложений на языке визуального программирования MIT App Inventor для Android устройств.

Проект был осуществлен в два этапа. В первом этапе более 70 студентов различных вузов Узбекистана прошли тестирование. Из них 30 студентов прошли в следующий этап и изучили создание мобильных приложений. Среди них – студенты Университета Инха в г. Ташкенте, Узбекского государственного университета мировых языков, Ташкентского государственного аграрного университета, Ташкентского Института Ирригации и Мелиорации, и Ташкентского Исламского университета.

Участники проекта прошли обучение в течение одного месяца и по итогам курса представили свои проекты.

Руководитель курсов CodeCraft Нуриддин Нуримов отметил: «Совместный проект был направлен на повышение потенциала молодых людей. Многие молодые люди интересуются информационными технологиями, но не знают с чего начать. Участники проекта получили базовые знания по созданию мобильных приложений на платформе MIT App Inventor для Android устройств, и в будущем им будет легче изучать программирование на других платформах».

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