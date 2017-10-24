В Mirzo Ulugbek Innovation Center зарегистрированы новые резиденты

Координационный совет Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» предоставил статус резидента Центра еще 53 компаниям.

В результате общее количество резидентов «Mirzo Ulugbek Innovation Center» на сегодняшний день составило 81 юридическое лицо.

Напомним, что зарегистрированные резиденты до 1 января 2028 года получают льготы и преференции, установленными Указом Президента Республики Узбекистан УП-5099 «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года.

В частности, резиденты до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

Директор Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Хуршид Султанов отметил: «От имени Дирекции Инновационного центра поздравляю наших новых резидентов и надеемся на плодотворное сотрудничество с ними. Дирекция Mirzo Ulugbek Innovation Center приглашает и другие IT-компании Узбекистана принять участие в нашем проекте».

Список новых резидентов Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» можно узнать здесь.