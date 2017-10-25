Компании, выпускающие ПО, теперь смогут стать резидентами Mirzo Ulugbek Innovation Center

Координационный совет Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» расширил возможность IT-компаниям получить статус резидента Центра.

24 октября 2017 года Координационный совет Инновационного центра принял протокол, в соответствии с которым статус резидента Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» теперь могут получить юридические лица, работающие по направлению «Выпуск программного обеспечения» (ОКЭД 58.2).

Согласно решению Координационного совета Инновационного центра, юридические лица, выпускающие компьютерные игры (ОКЭД 58210) и прочие ПО (ОКЭД 58290) могут претендовать на получения статуса резидента Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center».

До принятия данного решения Координационного совета Инновационного центра, юридические лица, работающие только по направлению «Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги» и «Услуги по размещению и обработке данных, Web-порталы» могли получить статус резидента Инновационного центра.

Напомним, Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» создан в соответствии с указом Президента Узбекистана «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года.

Цель создания Инновационного центра – углубление интеграции науки, образования и производства в отрасли ИКТ, а также создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Mirzo Ulugbek Innovation Center образован на принципе экстерриториальности, что предусматривает размещение резидентов на территории всей республики. Срок функционирования центра — 10 лет с возможностью продления.

Указом Президента для участников Инновационного центра предоставлен ряд льгот и преференций. В частности, резиденты до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

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