Сотрудничество в рамках “Клуба друзей”

На состоявшейся 3 августа 2017 года встрече с представителями творческой интеллигенции глава нашего государства Шавкат Мирзиёев выдвинул конкретные предложения по развитию литературы, искусства и культуры. Одно из предложений — организация «клубов друзей» творческих организаций, прикрепление за ними в качестве спонсоров крупных компаний, банков и предприятий, налаживание между ними постоянного сотрудничества.

Под руководством Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций образован “Клуб друзей” Республиканского театр юного зрителя.

В рамках сотрудничества данного “Клуба друзей” с театром разработан план мероприятий по совершенствованию деятельности театра на 2017-2018 годы между Министерством и театром.

Так выглядела афиша театра несколько дней назад

Согласно указанному плану Центр UZINFOCOM разработал новый сайт театра http://tyuz.uz с современным дизайном и удобным функционалом.

Также АК «Узбектелеком» уже установила LED-экран у фасада театра, где будет транслироваться репертуар театра и презентационный ролик.

На сегодняшний день ведутся работы по ремонту фасада здания.

В ближайшее время с помощью АК «Узбектелеком» театр будет обеспечен современным компьютерным оборудованием, а также в целях проведения предстоящих новогодних представлений планируется установить дополнительные проекторы и новый звуковой пульт.

Для нужд театра до конца 2017 года будет выделен легковой автомобиль, а до конца 2018 года – автобус для организации гастролей театра.

К концу лета 2018 года планируется осуществить капитальную реконструкцию здания театра, в том числе ремонт зрительного зала, пошивочного цеха, гримёрной, бутафорного цеха и других рабочих помещений. Также будет осуществлена капитальная реконструкция отопительно-охладительной и вентиляционной системы театра. Вместе с этим в целях обеспечения противопожарной защиты в здании театра будут установлены датчики пожаротушения и системы видеонаблюдения.

Кроме этого, со стороны Центра UZINFOCOM ведутся работы по популяризации деятельности Театра юного зрителя в социальных сетях и мессенджерах, привлечению новых зрителей, размещению информации о театре в онлайн энциклопедии в Интернете.

Таким образом, проводимая работа в рамках «Клуба друзей», направлена на повышение творческого потенциала театра, улучшение его состояния для внесения вклада в развитие культуры и воспитания молодёжи.

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