Теперь электронная цифровая подпись выдаётся в центрах «одно окно»
25 октября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Принято постановление Кабинета Министров от 23.10.2017 г. № 864 «О внесении дополнения в Перечень государственных услуг, оказываемых исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно».
Согласно постановлению, регистрация ключа и выдача сертификата электронной цифровой подписи (ЭЦП), осуществляется только в центрах «одно окно». Ранее эта услуга непосредственно предоставлялась органами государственной налоговой службы.
Напомним, ЭЦП обеспечивает свободный доступ ко всем видам услуг, оказываемыми органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и коммерческими банками.
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