Huawei подарил «Smart Class» лицею «International House»

Сегодня в Ташкенте состоялась торжественная церемония передачи лицею «International House» умного класса — «Smart Class», который подарила компания Huawei.

Компания ИП ООО «Huawei Tech Investment Tashkent» (бренд «Huawei»), являющаяся мировым лидером телекоммуникационных и ИКТ решений, активно продвигает свой бренд в разработке мобильных устройств. Кроме этого, компания, придерживаясь инновационных взглядов, активно предлагает решения в сфере образования, медицины, транспортных услуг и общественной безопасности. Одним из успешных проектов компании в Узбекистане (2012-2014 годы), является проект «Электронное Образование» (e-Learning), который был успешно внедрен во многих учебных заведениях Узбекистана.

Решение «Smart Class» является новым направлением для компании. Он позволяет ученикам в интерактивном режиме связаться с преподавателем и получать как общие, так и индивидуальные занятия. Кроме этого, класс оборудован системой видеоконференции, которая позволяет преподавателям и студентам лицея дистанционно обмениваться опытом с иностранными лекторами и специалистами.

В будущем руководство лицея планирует организовывать онлайн видео-уроки, используя технологические возможности данного решения. Необходимо отметить, что «Smart Class» с такими решениями как «умный подиум» и «умная доска» не имеет аналогов в Центральной Азии.

Основная цель проекта – это внедрение современных технологий в образовательные учреждения и дальнейшее совершенствование учебного процесса. Разработчики «умных решений» предлагают создать единую электронную базу знаний, которая при использовании информационно-коммуникационных технологий будет доступна во всех регионах Узбекистана, и способствовать развитию образовательной системы страны на более высоком уровне.

«Компания Huawei имеет большой опыт в развитии образовательной системы в глобальном масштабе и сотрудничает с более чем 150 университетов мира. В частности, в Узбекистане Huawei инициировал объединенную сеть «Электронного Образования» (e-Learning) в 164 объектах, включая крупные факультеты ВУЗов и их филиалов, которые были подключены к магистральной сети на скорости 1000Mb (Gigabit Ethernet). Данный опыт помог нам ближе понять требования клиентов и усовершенствовать коммуникационные оборудования для повышения эффективности качества образования и уровня обучения молодых талантов» — отметил Ван Пэн, генеральный директор компании Huawei в Узбекистане.

Необходимо отметить, что на базе «smart» технологий, компания Huawei в 2016 году открыла авторизованную академию HAINA при ТУИТ, где ежегодно планируется выпускать более 200 специалистов для рынка телекоммуникаций. В начале года средняя школа №59, специализирующаяся на преподавании китайского языка, получила в подарок «Smart Class». И вот очередной «Умный Класс» компания Huawei устанавливает в лицее International House.

«Предоставление данного «Смарт Класса» для нашего лицея это большая ответственность. Наша цель показать будущему поколению, молодым талантам нашего лицея, что при помощи новейших технологий можно достичь еще больших высот и развить свои знания на уровне мировых стандартов. Мы планируем ввести транспарентную систему обучения и создать базу данных при помощи новейших технологий от компании Huawei, где каждый учений лицея в удаленном, либо сетевом доступе, может поглубже изучить тот, или иной предмет, запланированный в академическом календаре лицея. Кроме этого используя видео-конференц систему, мы хотим выйти на международный уровень и приглашать иностранных лекторов и специалистов для дистанционного преподавания для наших воспитанников», — подчеркнул Алишер Тиллаев, директор лицея International House.

«Smart Class» от Huawei это своего рода объединение в единую комплексную систему современных технологий, которая была разработана совместно с местной компанией «Zenitar». При успешном запуске данного пилотного проекта в лицее International House, при поддержке Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства народного образования в будущем планируется обсуждение масштабного запуска концепции «Smart Class» по всему Узбекистану.

О проекте «Электронное Образование» компании Huawei: «Компания Huawei в глобальном масштабе выделяется тем, что большое внимание уделяет научным исследованиям и разработкам в сфере ИКТ и мобильных технологий. Работая в Узбекистане более 17 лет и будучи одним из самых инновационных брендов. Huawei одной из первых запустила проект «Электронное Образование». В результате реализации проекта «Национальной сети электронного образования» более 80 учебных заведение (учебные заведения Министерства высшего и среднего специального образования, Фонд Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» и 3 учебных центра) были подключены к единой корпоративной сети «Электронного Образования» со скоростью до 1 Гбит/с. В каждом ВУЗе созданы мультимедийные аудитории на базе BKC Huawei.