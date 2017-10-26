Инновационные методы – путь к прогрессу

В Указе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан” от 8 сентября 2017 года особое внимание уделяется повышению уровня внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Корреспондент УзА побеседовала с первым заместителем директора Центра развития системы “Электронное правительство” Муродом Расуловым об осуществляемой в данном направлении работе и планах на перспективу.

– Мурод Махмуджонович, в Концепции административной реформы отмечено, что уровень внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий не отвечает современным требованиям.

– Действительно, как справедливо отметил глава нашего государства, уровень используемых методов не позволяет оперативно отслеживать ход и обеспечивать эффективную реализацию принимаемых решений, а также является причиной излишней бюрократизации и высоких издержек государственного управления. Концепция направлена на устранение этих недостатков, качественное обновление всей системы государственного управления.

Это ставит перед нами такую задачу, как внедрение в жизнь новых, эффективных инновационных разработок в данном направлении. В этой связи в нашей стране проводится ярмарка инновационных идей, технологий и проектов. После проведенной в прошлом году ярмарки реализована в практику программа “Исполнительная дисциплина». Данная разработка, включающая в себя мониторинг и оперативный контроль, превращается в межведомственную систему электронного сотрудничества.

Запуск системы «Ijro.gov.uz» обеспечивает контроль за межведомственной исполнительной дисциплиной. В настоящее время ведется работа по дальнейшему развитию системы, так как она является очень эффективной и повышает уровень ответственности должностных лиц государственных органов. Система обеспечивает достаточный уровень открытости в данном направлении. В значительной мере сокращает сроки передачи поручений исполнителям и предоставления руководству результатов выполненной работы. Это также повысит ответственность государственных органов при соблюдении предусмотренных в регламенте сроков исполнения. В качестве специального модуля, обеспечивающего одновременно обмен информацией, система повысит эффективность осуществления оперативных служебных переписок среди пользователей.

– Указом предусмотрена задача еще более широкого внедрения системы “Электронное правительство». Как она будет осуществляться?

– В 2016 году вступил в силу Закон “Об электронном правительстве”, который стал важной правовой основой в развитии данной системы. Однако все еще имеются проблемы, ждущие своего решения.

В частности, не всеми министерствами и ведомствами достаточное внимание уделяется внедрению ИКТ. Либо в данном направлении допускается медлительность. В организациях ощущается дефицит работников, ответственных за ИКТ, в некоторых случаях у них нет достаточного уровня квалификации. По сей день в некоторых организациях не создана автоматизированная система организации внутренних процессов и сотрудничества с другими организациями либо эффективно не используется уже имеющаяся.

Для полной и эффективной работы системы “Электронное правительство” необходимо разработать стратегические направления ее развития и совершенствования. Целесообразно обеспечить единый технологический подход при разработке и интеграции информационных систем, информационных ресурсов и баз данных, а также системную реорганизацию функциональных и операционных процессов государственных органов.

Внедрение системы оценки эффективности использования ИКТ в деятельности государственных органов является одной из актуальных задач на сегодняшний день. Это откроет широкий путь к устранению вышеупомянутых недостатков, расширению масштаба внедрения ИКТ.

– Какими электронными услугами чаще всего пользуются население и субъекты предпринимательства?

– Как известно, запущен Единый портал интерактивных государственных услуг /my.gov.uz/. В его рамках разработано и внедрено более 300 электронных государственных услуг, данная система превратилась в единую точку пользования электронными услугами, оказываемыми государственными органами. Со дня введения в эксплуатацию портала поступило около 1,5 миллиона обращений.

В целях совершенствования действующей платформы в тестовом режиме запущена новая версия портала. Ее преимущество заключается в том, что в нее интегрированы действующая база данных, информационные системы “Электронное правительство”, Единая система идентификации (One-ID).

При этом она основывается на принципе проактивного оказания услуг. Это создает возможность своевременного предложения пользователям необходимых интерактивных услуг.

Вместе с тем внедрены новые транзакционные услуги, такие, как применение и оплата штрафов по задолженностям за коммунальные услуги и нарушение правил дорожного движения, информирование о налоговых задолженностях, внесении страховых платежей и состоянии накопительного пенсионного счета. Это создает большие удобства для населения и позволяет экономить время, средства, а самое главное – жить в ногу с сегодняшним днем.

Запущена система оценки посредством единого портала нормативно-правовых актов – regulation.gov.uz. В ней на обсуждение представлены проекты более 1,5 тысячи нормативно-правовых актов. Данный прозрачный метод вызывает огромный интерес у населения, на сегодняшний день еще более активизировался процесс высказывания мнений о законопроектах.

Популярностью пользуется интерактивная услуга отправки обращений в государственные и хозяйствующие органы, посредством которой поступило свыше 250 тысяч обращений.

Население и предпринимателей все больше интересуют услуги, связанные с таможенной, налоговой сферами. Это, прежде всего, связано с возрастанием из года в год у населения интереса к предпринимательской деятельности.

Многих также интересует услуга Министерства внутренних дел “Подача электронного заявления на получение справок об отсутствии (наличии) судимости”.

В информационную систему “Лицензия” внесены более 150 тысяч лицензий и разрешительных документов. С ее помощью в электронном виде обеспечиваются процессы регистрации и выдачи лицензий.

В новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг предоставляются автоматизированные услуги в сферах предпринимательской деятельности, таможни, социального обеспечения, лицензирования, недвижимости, налогов, юстиции и других.

Все это послужит обеспечению процветания нашей страны, успешной реализации широкомасштабных реформ на современном этапе.

Норгул Абдураимова, УзА

Источник