Организованы специальные семинар-тренинги по вопросам продвижения электронных государственных услуг

26-27 октября 2017 года в Ташкенте проходят семинар-тренинги для сотрудников пресс-служб министерств и ведомств Республики Узбекистан, а также представителей СМИ по вопросам продвижения электронных государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Тренинги проводятся Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Центром по развитию системы «Электронное правительство» и консалтинговой компанией «InfoCapital Group» в рамках проекта «Электронное правительство для эффективного государственного управления» осуществляемого при содействии представительства АБР в Узбекистане.

В рамках реализации первого направления Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах — «Совершенствование государственного и общественного строительства», предусмотрено совершенствование системы «Электронное правительство», повышение качества и эффективности государственных услуг для населения и субъектов предпринимательства, практическая реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов гражданского общества и средств массовой информации.

В этом году в рамках Стратегии действий разработана обновленная версия Единого портала — ЕПИГУ 2.0 (my2.gov.uz), которая сегодня уже запущена в тестовом режиме. ЕПИГУ выступает в качестве единой точки доступа более чем к 300 государственным услугам, а также в качестве открытой площадки мнений, предложений, заявок и обращений граждан.

На семинарах-тренигах для PR служб и представителей СМИ поднимаются вопросы об актуальности широкого информирования населения страны о переходе государственных услуг в онлайн режим.

Сегодня каждое госучреждение посредством Интернет переходит в новый формат работы: заявки, обращения, отчеты, оформления документов, регистрации собственности и бизнеса и многое другое уже доступны в сети. Однако, не всегда население имеет возможность в доступной форме получить сведения об этих нововведениях, принципах оказания э-госуслуг, простоты и их доступности. Тогда как государственные органы постоянно работают над совершенствованием и расширением списка оказываемых услуг в онлайн формате. Все это повышает актуальность вопроса широкого информирования людей о возможностях дистанционно получать ту или иную услугу без затрат времени и усилий.

На семинарах, которые проходят в формате «воркшопа» предоставляется информация об эффективных методах распространения информации, использовании новых подходов в осуществлении PR электронных государственных услуг, применении новых медиа форматов для успешного продвижения э-госуслуг, оказываемых через ЕПИГУ.

Особо акцентируется внимание PR служб и представителей масс медиа на вопросах изучения целевой аудитории (target audience), правильного выбора каналов внешней коммуникации (external communications), использования современных инструментов и медиа платформ для распространения информации (new media, SMM-планирование), визуального контента для продвижения (графика, видеоролик, инфографика) и доступности информации.

Все это направлено на повышение их цифровой культуры и наращивание потенциала PR служб госорганов и журналистов в продвижении электронного правительства, которое приобретает особую значимость в контексте «Года диалога с народом».

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