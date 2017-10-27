35 000 доменов в зоне .UZ

Недавно, в апреле, сообщали о 32 000 доменов, за полгода добавились ещё три тысячи.

Напомним любителям статистики, что на странице https://cctld.uz/stat/ выводится распределение доменов по количеству символов. Лидируют восьмисимвольные домены (4103 или 11,72%), чуть меньше семи- и девятисимвольных доменов, далее количество доменов уменьшается по закону нормального распределения. Двухсимвольных доменов 780, а 29-, 31-, 32- и 40-символьных – по одному домену.

Источник