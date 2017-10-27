ЕМПЦ и ЕОПЦ подписали меморандум о взаимном приеме карт систем GlobUz И UzCard
27 октября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Единый общереспубликанский процессинговый центр (UzCard) и Единый международный процессинговый центр (GlobUz) подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий взаимное обслуживание пластиковых карт систем «GlobUzCard» и «Узкарт» в действующей и создаваемой инфраструктуре межбанковских розничных платежей.
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