Huawei и iSoftStone представили интеллектуальное решение Smart Security Solution

Huawei и iSoftStone в ходе конференции HUAWEI CONNECT 2017 представили интеллектуальное решение Smart Security Solution. Оно позволяет повысить безопасность на производстве, в горнодобывающем промысле и нефтехимии, на торговых предприятиях и в других сферах. Решение работает на базе сервера интеллектуальной видеоаналитики Huawei FusionServer G2500 и платформы обеспечения безопасности в городе iSoftStone.

Компании Huawei и iSoftStone поддерживают прочные и стабильные партнерские отношения уже много лет, а теперь вывели их на новый уровень – результатом этого шага стала разработка Smart Security Solution. Решение использует сервер Huawei FusionServer G2500 и платформу iSoftStone, чтобы оптимизировать приложения для гетерогенных вычислений на базе центрального процессора и программируемой пользователем вентильной матрицы для видеоаналитики и искусственного интеллекта. В результате достигается эффективность системы управления безопасностью производства, в том числе экономическая.

Smart Security Solution решает проблемы традиционного режима обеспечения безопасности и позволяет работать в оптимизированном интеллектуальном режиме заблаговременного предупреждения и анализа с получением данных в реальном времени и облачно-периферийным взаимным обучением. Оно предоставляет клиентам новейшие онлайн-сервисы заблаговременного предупреждения.

Сервер Huawei FusionServer G2500 предназначен для различных сценариев использования, таких как «безопасный город» и «умный транспорт». Он поддерживает шестнадцать графических процессоров NVIDIA® Tesla® P4 и двадцать четыре 3,5-дюймовых жестких диска в блоке 4U, обеспечивая работу 256 каналов потоковой передачи видео высокой четкости, что соответствует требованиям по анализу и хранению данных.

Источник: пресс-релиз компании