«Инфосистемы»: консолидация всей сферы IT АК «Узбектелеком» в единую структуру
27 октября 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации.
Автор: Редакция журнала.
27 октября состоялся брифинг, на котором представителям СМИ было рассказано о новом специализированном филиале «Информационные системы» АК «Узбектелеком». На мероприятии была также представлена расширенная презентация о проектах реализуемых филиалом.
Филиал «Инфосистемы» Акционерной компании «Узбектелеком» создан в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» от 6 июля 2017г.
Главной миссией специализированного филиала АК «Узбектелеком» является консолидация всей сферы IT АК «Узбектелеком» в единую структуру для выработки общей стратегии: «Создание, внедрение, эксплуатация и улучшение информационных систем», используемых в Исполнительном аппарате АК «Узбектелеком» и филиалах, для решения задач по эффективной организации информационного процесса при движении к «диджитализации» с учётом клиенто ориентированного подхода.
«Повсеместное проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности общества заставляют сегодня телеком операторов мира менять парадигму предоставления услуг, – комментирует Евгений Вишневский, директор по маркетингу и продажам АК «Узбектелеком», – в эпоху «интернета вещей» и цифровой трансформации экономики с внедрением всех элементов «электронного правительства», услуги Национального оператора АК «Узбектелеком» должны отвечать современным требованиям. Именно поэтому нами был создан новый филиал «Инфосистемы», на который мы возлагаем большие надежды в реализации новых проектов по цифровой трансформации самой компании «Узбектелеком».
Во время брифинга вниманию журналистов была представлена расширенная презентация о проектах реализуемых филиалом «Инфосистемы».
Основные задачи, реализуемые филиалом:
- Разработка системы мониторинга сети передачи данных и серверов.
- Дальнейшее развитие и предоставление услуг Дата-центра.
- Развитие облачных услуг, хранение и обработка данных.
- Активное развитие приложений для «Интернета вещей».
- Разработка системы управления сетевым оборудованием и оборудованием абонентского доступа непосредственно из биллинговой системы.
- Разработка системы управления ресурсами предприятия.
- Модификация сервиса IPTV и предоставление интерактивного TV посредством веб-сайтов, Smart TV, STB-приставок с собственным ПО.
С презентацией можно ознакомиться на сайте филиала www.infosystems.uz
«Главными целями создания филиала «Инфосистемы» являются: повышение операционной эффективности путем снижения затрат времени, труда, энергии при организации бизнес-процессов, автоматизация работы, практическая реализация цифровой трансформации как самой компании, так и других организаций, в т.ч. Государственного сектора при реализации крупных национальных проектов, – комментирует Марат Фаттахов, директор филиала, – Сегодня мы осуществляем переход к генерации контента, путем снижения потребления внешнего интернет канала, его анализа и создания собственных аналогичных ресурсов».
Во время брифинга было рассказано о реализации новых проектов. В их числе:
— Разработка собственного мессенджера Uzphone (аналог Skype/Viber/WhatsApp/Telegram);
— Развитие и активное продвижение собственных медиа — ресурсов для экономии внешнего трафика и для генерации трафика в TAS-IX;
— Облачный Центр Обработки Данных (ЦОД) — представление серверного пространства клиентам компании;
— Дальнейшее развитие технологии IPTV – интерактивного телевидения и другие.
Для журналистов была также проведена ознакомительная экскурсия по новому офису нового филиала.