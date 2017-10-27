«Инфосистемы»: консолидация всей сферы IT АК «Узбектелеком» в единую структуру

27 октября состоялся брифинг, на котором представителям СМИ было рассказано о новом специализированном филиале «Информационные системы» АК «Узбектелеком». На мероприятии была также представлена расширенная презентация о проектах реализуемых филиалом.

Филиал «Инфосистемы» Акционерной компании «Узбектелеком» создан в соответствии с решением Наблюдательного совета АК «Узбектелеком» от 6 июля 2017г.

Главной миссией специализированного филиала АК «Узбектелеком» является консолидация всей сферы IT АК «Узбектелеком» в единую структуру для выработки общей стратегии: «Создание, внедрение, эксплуатация и улучшение информационных систем», используемых в Исполнительном аппарате АК «Узбектелеком» и филиалах, для решения задач по эффективной организации информационного процесса при движении к «диджитализации» с учётом клиенто ориентированного подхода.

«Повсеместное проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности общества заставляют сегодня телеком операторов мира менять парадигму предоставления услуг, – комментирует Евгений Вишневский, директор по маркетингу и продажам АК «Узбектелеком», – в эпоху «интернета вещей» и цифровой трансформации экономики с внедрением всех элементов «электронного правительства», услуги Национального оператора АК «Узбектелеком» должны отвечать современным требованиям. Именно поэтому нами был создан новый филиал «Инфосистемы», на который мы возлагаем большие надежды в реализации новых проектов по цифровой трансформации самой компании «Узбектелеком».

Во время брифинга вниманию журналистов была представлена расширенная презентация о проектах реализуемых филиалом «Инфосистемы».

Основные задачи, реализуемые филиалом:

Разработка системы мониторинга сети передачи данных и серверов.

Дальнейшее развитие и предоставление услуг Дата-центра.

Развитие облачных услуг, хранение и обработка данных.

Активное развитие приложений для «Интернета вещей».

Разработка системы управления сетевым оборудованием и оборудованием абонентского доступа непосредственно из биллинговой системы.

Разработка системы управления ресурсами предприятия.

Модификация сервиса IPTV и предоставление интерактивного TV посредством веб-сайтов, Smart TV, STB-приставок с собственным ПО.

С презентацией можно ознакомиться на сайте филиала www.infosystems.uz

«Главными целями создания филиала «Инфосистемы» являются: повышение операционной эффективности путем снижения затрат времени, труда, энергии при организации бизнес-процессов, автоматизация работы, практическая реализация цифровой трансформации как самой компании, так и других организаций, в т.ч. Государственного сектора при реализации крупных национальных проектов, – комментирует Марат Фаттахов, директор филиала, – Сегодня мы осуществляем переход к генерации контента, путем снижения потребления внешнего интернет канала, его анализа и создания собственных аналогичных ресурсов».

Во время брифинга было рассказано о реализации новых проектов. В их числе:

— Разработка собственного мессенджера Uzphone (аналог Skype/Viber/WhatsApp/Telegram);

— Развитие и активное продвижение собственных медиа — ресурсов для экономии внешнего трафика и для генерации трафика в TAS-IX;

— Облачный Центр Обработки Данных (ЦОД) — представление серверного пространства клиентам компании;

— Дальнейшее развитие технологии IPTV – интерактивного телевидения и другие.

Для журналистов была также проведена ознакомительная экскурсия по новому офису нового филиала.