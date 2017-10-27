Обсуждены проблемы информационной безопасности

27 октября в Ташкенте состоялся ежегодный республиканский семинар «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Проблемы и пути их решения». В нем приняли участие более 100 представителей министерств и ведомств, предприятий сферы связи и информатизации, а также международные эксперты в сфере информационной безопасности.

Цель семинара — изучение тенденций и проблем информационной безопасности в отрасли, совершенствование информационно-коммуникационных технологий, ознакомление с различными видами угроз информационной безопасности, определение стратегических направлений по обеспечению информационной безопасности и обмен опытом в этом направлении.

Организаторами семинара выступили Мининфоком, Центр UNICON.UZ и Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи Узбекистана.

В ходе семинара были обсуждены вопросы усовершенствования нормативно-правовой базы информационной безопасности в условиях бурного развития ИТ, обеспечения безопасности функционирования системы электронного правительства, проблем защиты конечных точек от современных угроз, безопасности мобильных устройств и другие.

Также были представлены результаты оценки состояния информационной безопасности в органах государственной власти и управления за третий квартал, которая ведется через систему Ict.nis.uz. Также было рассказано о проводимых работах по обеспечению информационной безопасности Единой межведомственной электронной системы исполнительской дисциплины госорганов.

В завершение семинара состоялись обмен мнениями между участниками, а также дискуссии по представленным докладам.

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