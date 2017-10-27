Создан сайт мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова

Начал функционировать официальный сайт Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан по адресам: www.islamkarimov.uz и www.islomkarimov.uz, сообщает УзА.

Материалы на сайте представлены на узбекском, английском и русском языках.

Сайт разработан при содействии специалистов Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM».

Структура сайта предусматривает ознакомление пользователей Интернета с жизнью и деятельностью Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Здесь можно найти материалы, касающиеся биографии, государственных наград, трудов Ислама Каримова, летописи независимости нашей Родины, преобразований и реформ в различных сферах общественной и государственной жизни.

Раздел «Воспоминания» открывается словами Сергея Лебедева – Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств о том, что «в памяти осталось осознание того, что Ислам Каримов, безусловно, был яркой и сильной личностью. Не только я, но и те, кто его знал, продолжают отмечать его незаурядную память, обязательность, четкость характеристик, оценок ситуации, перспектив, которые он давал и обозначал в своих выступлениях».

Уткир Рахмат, главный редактор газет «Халк сузи» и «Народное слово», отмечает, что «в словах Президента Шавката Мирзиёева «Мы в своей деятельности всегда опираемся на разработанные нашим Первым Президентом стратегические принципы реализации собственной «узбекской модели» развития и создания современной государственности» содержится признание тех успехов, коих нашей стране удалось достичь за четверть века независимости под руководством Ислама Каримова — великого сына Узбекистана, который посвятил служению Родине всю свою жизнь, отдав этому силы и энергию без остатка, безгранично любил свой народ».

На сайте имеется медиатека, в рамках которой можно ознакомиться с материалами фото- и видеогалереи.

Виртуальный тур позволяет всесторонне ознакомиться с памятником Исламу Каримову в Ташкенте и прилегающей к нему территорией.

Посетители сайта найдут много интересного и познавательного в плане ознакомления с историей независимого Узбекистана.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Республиканским благотворительным общественным фондом имени Ислама Каримова, информацию о котором можно также найти на этом сайте.

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