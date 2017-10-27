В Национальной библиотеке Узбекистана прошла пресс-конференция, посвящённая VI Национальной информационно-библиотечной неделе «INFOLIB – 2017»

25 октября 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана прошла пресс-конференция, посвящённая VI Национальной информационно-библиотечной неделе «INFOLIB – 2017». В пресс-конференции приняли участие руководители Национальной библиотеки Узбекистана, руководители служб библиотеки и представители СМИ.

Открывая пресс-конференцию, директор Национальной библиотеки Узбекистана А.Абдуазизов, рассказал представителям СМИ о сути и значении проведения Национальной информационно-библиотечной недели «INFOLIB-2017». «Во исполнении Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3271 от 13 сентября 2017 года «О программе комплексных мер по развитию издательской и книготорговой деятельности» и Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3160 от 28 июля 2017 года «О повышении эффективности духовно-просветительских работ и повышения уровня развития сферы» с 30 октября по 3 ноября 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои будет проходить VI Национальная информационно-библиотечная неделя «INFOLIB-2017», — сказал он и выразил надежду, что данная Неделя может послужить площадкой как для обмена мнениями и опытом по актуальным аспектам деятельности информационно-библиотечных учреждений республики, так и для создания благоприятных условий для населения республики.

Заместитель директора Национальной библиотеки Узбекистана У.Тешабаева отметила, что в рамках Недели будут организованы различные мероприятия (конференции, круглые столы, конкурсы, семинары, тренинги, мастер-классы, творческие встречи, презентации, акции и т.п.) для повышения уровня информационно-библиотечных учреждений и привлечения большего числа пользователей к научно-образовательным и исследовательским ресурсам. Также планируется проведение презентаций книг и учебных пособий, творческих встреч с писателями, поэтами, артистами, спортсменами, театральными группами и редакциями, проведение литературных викторин, мастер-классов по традиционным ремёслам, психологических тренингов и тематических экскурсий по Национальной библиотеке. «Нынешняя Неделя отличается тем, что на ней запланировано проведение новых по сути мероприятий. Например, встреча с бахши Абдуназаром Поёновым, проведение семинаров молодых учёных, психологических тренингов, встреч с академиками, проведение вечера прозы, поэзии и музыки из цикла «Библионочь», посвященного памяти Шарафа Рашидова, Эркина Вахидова и Комилжона Отаниёзова, а также церемония награждения победителей акции «Селфи в библиотеке», опубликованного на странице библиотеки в Instagram», сказала У.Тешабаева.

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