Вручены сертификаты новым резидентам Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center»

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» 27 октября 2017 года провел церемонию вручения сертификатов новым резидентам Центра.

24 октября 2017 года Координационный совет Инновационного центра принял протокол, в соответствии с которым статус резидента Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» получили 53 юридических лиц.

По состоянию на 27 октября 2017 года общее количество резидентов «Mirzo Ulugbek Innovation Center» составило 81 юридическое лицо.

Зарегистрированные резиденты до 1 января 2028 года получают льготы и преференции, установленными Указом Президента Республики Узбекистан УП-5099 «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года.

В частности, резиденты до 1 января 2028 года освобождены от уплаты налогов и обязательных платежей. Доходы работников резидентов будут облагаться налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%.

«Мы рады, что количество резидентов Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» растет быстрыми темпами. IT-компании Узбекистана выражают большой интерес к Инновационному центру. Сейчас мы рассматриваем заявки других компаний и думаю, в скором времени Инновационный центр объединит более 100 юридических лиц», — отметил Директор «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Хуршид Султанов.

«Наша основная цель развивать IT-индустрию Узбекистана и увеличить долю данного сектора в ВВП страны. Я призываю наших резидентов активно развивать свою деятельность и выводит на рынок новые услуги и продукты», — добавил он.



Расширение возможностей для резидентов «Mirzo Ulugbek Innovation Center»

Координационный совет Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» расширил возможность IT-компаниям получить статус резидента Центра.

В соответствии с протоколом Координационного совета от 24 октября, статус резидента Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center» теперь могут получить юридические лица, работающие по направлению «Выпуск программного обеспечения» (ОКЭД 58.2).

Юридические лица, выпускающие компьютерные игры (ОКЭД 58210) и прочие программные обеспечения (ОКЭД 58290) могут претендовать на получения статуса резидента Инновационного центра «Mirzo Ulugbek Innovation Center».

До принятия данного решения Координационного совета Инновационного центра, юридические лица, работающие только по направлению «Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги» и «Услуги по размещению и обработке данных, Web-порталы» могли получить статус резидента Инновационного центра.

Об Инновационном центре «Mirzo Ulugbek Innovation Center» Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Center» создан в соответствии с указом Президента Узбекистана «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30 июня 2017 года. Учредителем Инновационного центра является Университет Инха в г. Ташкенте. Цель создания Инновационного центра – углубление интеграции науки, образования и производства в отрасли ИКТ, а также создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных отраслей экономики. Mirzo Ulugbek Innovation Center образован на принципе экстерриториальности, что предусматривает размещение резидентов на территории всей республики. Срок функционирования центра — 10 лет с возможностью продления.

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