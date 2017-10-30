Cisco и Google совместно разрабатывают гибридное облачное решение

Cisco и Google Cloud объявили о начале совместной разработки гибридного облачного решения, которое призвано увеличить эффективность инвестиций заказчиков в облачные и локальные среды. Цель партнерства компаний — уникальное облачное решение, которое позволяет разворачивать приложения и сервисы, управлять ими и обеспечивать их безопасность как в локальных средах, так и на платформе Google Cloud Platform.

Решение характеризуется облачными скоростями и масштабом, а также защитой корпоративного класса.

Новое решение обеспечивает переход к облачным технологиям без привязки к какому-либо одному вендору. Теперь разработчики могут создавать приложения для локального или облачного исполнения, используя одни и те же инструменты, среду исполнения и производственные условия.

«В результате нашего партнерства с Google заказчики получат все то лучшее, что предлагает облако — гибкость и масштабируемость в сочетании с безопасностью и поддержкой корпоративного класса, — сказал Чак Роббинс (Chuck Robbins), главный исполнительный директор компании Cisco. — У нас общие взгляды на принципы работы в гибридной облачной среде, что позволяет ускоренными темпами создавать инновации в открытой и безопасной среде и предлагать заказчикам те или иные решения».

«Это совместное решение Google и Cisco облегчает использование преимуществ облака. А ведь именно этого и хотят наши заказчики», — сказала Диана Грин (DianeGreene), главный исполнительный директор компании Google Cloud.

Совместное гибридное решение Cisco и Google Cloud позволяет разработчикам использовать управление Kubernetes, каталог сервисов GCP, средства сетевого взаимодействия и обеспечения безопасности Cisco, средства аутентификации и мониторинга сервисной сети Istio. Разработчикам корпоративных приложений предоставляется безопасный доступ к облачным программным интерфейсам (API), разработчикам облачных приложений — доступ к корпоративным API и локальным ресурсам.

Совместное решение будет доступно для определенного круга заказчиков в первой половине 2018 г., общая доступность запланирована в том же году.

В качестве поддержки партнерства Сообщество разработчиков Cisco Dev Net предлагает разработчикам корпоративных и IoT-решений инструментальный комплекс для работы с open-sourceтехнологиями, создания гибридных облачных решений и дальнейшей разработки приложений для IoT. Для быстрого создания и тестирования приложений разработчикам предлагается технология Cisco Dev Net Sandbox, которая предоставляет бесплатный доступ к программным и аппаратным средам разработки. Для начала работы с Kubernetes и контейнерами разработчики могут использовать Contiv Sandbox, а также изучить курсы Dev Net по разработке нативных облачных приложений и граничным вычислениям. Кроме того, разработчики, использующие Google Cloud, имеют доступ к обширной информации, многочисленным инструментам и документации Kubernetes,инновационного проекта в области управления контейнерами.

Источник: пресс-релиз компании