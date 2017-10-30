Huawei поделилась опытом нейтрализации угроз информационной безопасности

Компания Huawei представила решения для выявления угроз и отражения информационных атак на ежегодной российской выставке по информационной и кибербезопасности InfoSecurity Russia-2017.

Мероприятие объединило руководителей и технических специалистов, производителей профильной продукции и разработчиков уникального ПО, представителей органов госрегулирования и ведущих предприятий страны, которые представили актуальные внедренные проекты и новые продукты, а также поделились уникальным опытом, полученным за прошедший год. О превентивных мерах безопасности, способных сделать инфраструктуру максимально неуязвимой, рассказали спикеры Huawei в рамках тематических конференций.

По словам Александра Миляра, старшего менеджера по работе с клиентами финансового сектора Huawei, выступившего с докладом «Нейтрализация угрозы до нанесения существенного вреда компании» на секции «Промышленный Интернет вещей», количество информационных атак увеличивается с каждым годом, а их последствия имеют все более деструктивный характер. В 2014 году была зафиксирована первая масштабная атака на кражу средств у банков — Carbanak, прямые потери от которой составляют от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов. В том же году неизвестный взломщик проник в штаб-квартиру крупного банка через филиал и долгое время незаметно выкачивал информацию. Huawei установила свою песочницу FireHunter для выявления угроз и отслеживания путей проникновения, которая быстро обнаруживает прикрепленные файлы в электронных письмах, покрывая почти все типы файлов. Это позволило уже спустя месяц выявить более 919 ранее неизвестных угроз (исполняемые файлы). Она обнаружила более 200 вредоносных программ в миллионах электронных писем и является дополнением к возможностям традиционных устройств безопасности, тем самым обеспечивая бесперебойную работу Huawei.

Александр Миляр также рассказал о решениях Huawei, направленных на отражение DDoS атак. Так, компания Alibaba столкнулась с частыми DDoS атаками от 10 Гбит/с до 100 Гбит/с, диверсифицированными атаками и частыми атаками на уровне приложений — под угрозой оказались тысячи арендаторов (малые и средние предприятия) и рост отдачи от инвестиций. Развертывание активном режиме решения Anti-DDoS от Huawei на внешнем периметре для защиты от более чем 100 атак ежедневно и использование операционного функционала с глубоко настраиваемой мульти-тенантной архитектурой и самообслуживанием позволило справиться с этими вызовами. По оценкам заказчика, было отражено более чем 40 000 атак DDoS каждый год — это более 100 DDoS-атак в день. Наибольший объем трафика атаки составлял 100 Гбит/с, которое было отражено решением Huawei без каких-либо сложностей.

Также на выставке InfoSecurity Russia-2017 присутствовал руководитель направления по внутреннему аудиту и лицензированию Huawei в России Илья Анатольевич Трифаленков. В рамках конференции «Современные инфраструктуры обработки данных и их защита» он выступил с докладом «Инфраструктурные сервисы безопасности с точки зрения вендора». По словам спикера Huawei, безопасность — неотъемлемая компонента инфраструктуры. Управление безопасностью прошло долгий эволюционный путь с момента возникновения и сегодня является самостоятельным сегментом деятельности компании наряду с любым бизнес-процессом. Внедрение систем управления информационной безопасностью направлено на защиту как непосредственно инфраструктуры, так и высокоуровневых сервисов и взаимодействия с ними. Ядро сервисов безопасности реализуются всеми поставщиками, а дополнительные сервисы дают преимущество вендору и могут расширять базовые, однако обеспечение безопасности технической поддержки требует сложных механизмов взаимодействия.

«Разработка систем управления информационной безопасностью — одно из ключевых направлений деятельности Huawei, поскольку современные тенденции показывают, что даже самые защищенные инфраструктуры могут оказаться под угрозой. С 2002 года, когда Huawei начал активно заниматься сетевой безопасностью, мы прошли долгий путь и сегодня около 15% от оборота ежегодно инвестируется в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В R&D сфере работают более 1500 сотрудников Huawei, и 400 из них занимаются именно исследованием безопасности. ИКТ-отрасль постоянно сталкивается с серьезными вызовами, и Huawei всегда стремится предоставить не только стабильное, точное и надежное, но и удобное решение для пользователя», — говорит Александр Миляр, старший менеджер по работе с клиентами финансового сектора Huawei.

Ежегодная российская выставка по информационной и кибербезопасности InfoSecurity прошла 19-21 сентября и объединила более тысячи человек. Представители Huawei выступили с докладами по темам решений для «умного города», стадионов, хранилищ, мобильного доступа и управления, 5G, видеоконференций и виртуализации. На стенде Huawei были представлены решения компании: «Умный город», AntiDDoS решения, USG фаерволы, решения против целевых атак и CIS.

Источник: пресс-релиз компании