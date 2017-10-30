«Интернет вещей» и «умная ферма» в помощь фермерам Ташкентской области

Совместный проект Торгово-промышленной палаты и ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» запускают инициативу по установке сельскохозяйственных метеостанций в Ташкентской области и обеспечению 800 фермерских и дехканских хозяйств на этой территории бесплатными профессиональными рекомендациями по проведению агротехнических мероприятий.

Успешная реализация пилотного проекта станет основой для его репликации на территории всего Узбекистана. Таким образом, будет заложен фундамент для внедрения концепции «smart farm» («умная ферма») и полной автоматизации процесса ведения хозяйства.

Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства и сопутствующий экономический рост является одним из направлений реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021, а также Целей устойчивого развития, принятых странами-членами ООН.

Учитывая, что доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВВП Узбекистана составляет 17,6%, то продовольственная безопасность напрямую зависит от развития сельского хозяйства. Внедрение информационных технологий, в частности IoT («Интернет вещей»), позволяет повышать эффективность сельского хозяйства, значительно увеличивать урожайность, сокращать расходы на выращивание плодоовощной продукции, при этом улучшая ее качество.

В рамках инициативы, сельскохозяйственные метеостанции, функционирующие на основе информационных технологий, уже установлены в Янгиюльском, Урта Чирчикском районах и также будут установлены в Паркентстком и Ташкентском районах Ташкентской области, охватив территорию более 10000 гектар.

Каждая метеостанция оснащена несколькими датчиками, которые прогнозируют такие показатели, как количество осадков, температура воздуха и почвы, уровень влажности воздуха, почвы и листа, скорость и направление ветра и другие. На основе собранных данных рассчитывается риск возникновения болезней и вредителей, даты проведения профилактической обработки средствами защиты, а также время и интенсивность орошения.

Определенная в тендерном отборе консалтинговая компания «Konsulting Madad Hamkor» при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Ташкентского района Ташкентской области будет проводить анализ метеоданных и регулярно направлять садоводам на мобильный телефон рекомендации о необходимости проведения агротехнических мероприятий по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.

Своевременное и грамотное проведение агротехнических мероприятий позволит рационально использовать природные, энергетические и человеческие ресурсы. Сокращение затрат на эти ресурсы обеспечит снижение себестоимости выращивания агрокультур, рост прибыли и позволит сократить стоимость готовой продукции.

Помимо регулярной консультационной поддержки, фермерские и дехканские хозяйства смогут принять участие в обучающих тренингах по садоводству и получить карманные карточки, содержащие информацию о заболеваниях вредителях, и способах защиты семечковых, косточковых культур и винограда.

Проект «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» является совместной инициативой ТПП и ПРООН и направлен на улучшение условий для ведения бизнеса путем внедрения онлайн услуг, совершенствования нормативно-правовой базы, а также развития и продвижения молодежного и женского предпринимательства.