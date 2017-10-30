Назначен директор Центра развития системы «Электронное правительство»
30 октября 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Рахматуллаев Зафар Махамаджанович назначен директором Центра развития системы «Электронное правительство».
В знакомстве с новым директором Центра приняли участие первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Умаров Олимжон Мухамаджанович, заместители директора Центра «Электронное правительство» Каюмов Шухрат Шукурович, Арипжанов Файзулла Абдуллаевич, а также сотрудники Центра.
Рахматуллаев Зафар Махамаджанович до назначения работал на должности директора Центра обеспечения информационной безопасности.
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