В Реестре рекомендуемых сайтов более 6000 ссылок

Темпы пополнения Реестра увеличились, если на пополнение с 4 000 до 5 000 ушло три месяца, то шестая тысяча дополнилась за 20 дней.

Причем, Реестр рекомендуемых сайтов не только постоянно пополняется, но и проверяется на актуальность ранее внесённой информации. Все сайты не только разбиты по направлениям в каталоге, но и снабжены описаниями, что, вместе с поиском, делает работу с ними удобной. Сайты в Реестр вносят сотрудники Ресурсного центра образовательной сети ZiyoNET, но эта возможность открыта для каждого посетителя. Если вы знаете сайт, достойный включения в Реестр, сообщите нам, кликнув по кнопке «Рекомендовать сайт», после подтверждения модераторами он появится в Реестре.

Напомним, что Uzonline предоставляет льготные тарифы для доступа к сайтам из Реестра, а абонентам Uzmobile трафик при посещении проектов ZiyoNET (в том числе и сайтов, входящих в Реестр) предоставляется по льготному тарифу.

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