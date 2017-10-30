Запущено приложение MyBus Tashkent для отслеживания движения автобусов в Ташкенте

АО «Тошшахартрансхизмат» запустило мобильное приложение MyBus Tashkent, позволяющее отслеживать движение автобусов в Ташкенте.

С помощью приложения пользователи могут отслеживать движение автобусов на выбранном маршруте, узнавая время их прибытия на нужную остановку и такие параметры, как государственный номер, номер автопарка, скорость движения и расстояние от остановки до автобуса, внедрена система оповещений, позволяющая выйти на нужной остановке и не пропустить свой автобус.

Каталог остановок позволяет уточнить, какие маршруты проезжают через выбранную остановку. Через функцию поиска можно искать как автобус по номеру, так и остановку по названию. Кнопка «Местоположение» дает возможность увидеть ближайшие остановки. Для быстрого доступа маршруты можно добавлять в список избранных.

Приложение, разработанное АО «Тошшахартрансхизмат» охватывает все столичные автобусные маршруты.

В «Тошшахартрансхизмат» приветствуют отзывы и пожелания пользователей по работе нового приложения, сообщается на сайте http://tshtx.uz