Лекция Академика Мусаханова М.М.

Для сотрудников и практикантов ГУП «ЦЭМС» академиком Мусахановым М.М. проведена лекция на тему «Физика элементарных частиц.

Стандартная модель». В ходе лекции академик ознакомил слушателей с основами и задачами данного раздела физики, новыми открытиями в этой области и её практическим применением в сфере ИКТ. В частности, им было дано определение Физики элементарных частиц и отмечено, что Фи́зика элемента́рных части́ц (ФЭЧ), часто называемая также фи́зикой высо́ких эне́ргий или субъядерной физикой — раздел физики, изучающий структуру и свойства элементарных частиц, а также их взаимодействие. Теоретическая ФЭЧ строит модели для объяснения данных, полученных в действующих экспериментах, а также является основой для предсказания будущих экспериментов и разработки математического инструментария для проведения исследований такого рода. На сегодняшний день основным орудием в теоретической физике элементарных частиц является квантовая теория поля. В рамках этой теоретической схемы любая элементарная частица рассматривается как квант возбуждения определённого квантового поля. Для каждого типа частиц вводится собственное поле. Так как квантовые поля взаимодействуют, то их кванты могут превращаться друг в друга.

Данная лекция вызвала большой интерес у сотрудников и практикантов, так что лекция перешла в активную дискуссию, состоящую главным образом из вопросов слушателей и ответов на них академиком Мусахановым М.М.

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