Открылась VI Национальная информационно-библиотечная неделя «INFOLIB – 2017»

30 октября 2017 года в Национальной библиотеке Узбекистана состоялось торжественное открытие VI Национальной информационно-библиотечной недели «INFOLIB-2017», которая проходит во исполнении Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3271 от 13 сентября 2017 года «О программе комплексных мер по развитию издательской и книготорговой деятельности» и Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3160 от 28 июля 2017 года «О повышении эффективности духовно-просветительских работ и повышения уровня развития сферы».

Открытие мероприятия предворило музыкальное выступление ансамбля народных инструментов и эстрадно-симфонического оркестра Узбекистана под руководством А.Икрамова, который исполнил классические и современные произведения узбекских и зарубежных композиторов.

На церемонии открытия с приветственной речью выступили Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л.Тангриев, директор Национальной библиотеки Узбекистана А.Абдуазизов, Представитель посольства США в Узбекистане С.Андерсон, народный артист Узбекистана и Каракалпакстана М.Абдукундузов, директор Республиканского информационно-библиотечного центра А.Отакузиев.

Выступавшие отметили роль Национальной библиотеки во всестороннем развитии подрастающего поколения, в их нравственном и духовном воспитании, в повышении уровня информационной культуры населения. Также говорилось о задачах, стоящих перед информационно-библиотечными учреждениями в современном обществе. В частности, Генеральный директор Узбекского агентства по печати и информации Л.Тангриев приветствовал участников Недели и подчеркнул значение проведения Национальной информационно-библиотечной недели в развитии информационно-библиотечной сферы в Узбекистане. «Проведение VI Национальной информационно-библиотечной недели «INFOLIB-2017» является ещё одним шагом в ходе осуществления трёх документов, направленных на развитие системы издания книжной продукции и повышению культуры чтения среди населения. Данная Неделя «INFOLIB-2017» предоставляет широкую возможность специалистам информационно-библиотечных учреждений ознакомиться с работой, осуществляемой в информационно-библиотечной сфере, с обслуживанием и распространением идей информационной культуры в инфраструктуре современного общества», сказал Л.Тангриев.

Представитель посольства США в Узбекистане С.Андерсон поздравил участников с праздником книги, выразил благодарность по поводу совместных мероприятий в рамках Недели и рассказал о сотрудничестве посольства США в Узбекистане с Национальной библиотекой Узбекистана.

Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана М.Абдукундузов поздравил участников с праздником книги и добавил: «Библиотека является центром духовности. Это бесценное место, где хранится вековое наследие народа. Современная библиотека – это информационно-библиотечный центр, оснащённый современным мультимедийным оборудованием, где можно получить информацию, но и место проведения различных духовно-просветительских и образовательных мероприятий».

Приветствуя собравшихся, директор Национальной библиотеки А.Абдуазизов отметил, что проведение Недели является важной площадкой как для обмена мнениями и опытом по актуальным аспектам деятельности информационно-библиотечных учреждений республики в современных условиях, для поиска новых путей и усовершенствования уже имеющихся методов работы, так и для создания благоприятных условий для всестороннего удовлетворения интеллектуальных, познавательных, образовательных, духовно-нравственных потребностей населения республики. Также он коротко ознакомил участников Недели с мероприятиями, проведение которых запланированно в рамках VI Национальной информационно-библиотечной недели «INFOLIB-2017».

На этом открылась VI Национальная информационно-библиотечная неделя «INFOLIB-2017». В первый день Недели участников ожидают: Республиканская конференция «Бетгеровские чтения – 2017», тренинги и мастер-классы, презентации книг «Узбек ёзувининг XX аср тарихи» (А.Умарова и Х.Жамолхонова) и «Туркий халкларининг суз санъати ва лахжалари» (З.Исомиддинова), творческие встречами с народным артистом Узбекистана Х.Лутфуллаевым, народным хофизом Узбекистана Абдуназаром Поёновым и поэтессой Умидой Абдуазимовой.

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