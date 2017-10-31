«Узбектелеком» производит эффективные инвестиции в команду профессионалов

«Узбектелеком» поставил первоочередную цель по формированию высокопрофессионального коллектива и развитию потенциала молодежи.

Успех любой компании во многом определяет ее кадровый потенциал. И это один из важнейших факторов развития. А как привлечь специалистов новой формации, чем их заинтересовать, как мотивировать на достижение высоких результатов? Существует целый ряд стратегий, которых придерживаются топ-менеджеры крупных предприятий для того, чтобы процесс подбора персонала сделать максимально эффективным. Высокий оклад, амбициозные корпоративные цели, карьерный рост — чем еще привлечь результативных сотрудников?

Акционерная компания «Узбектелеком» остановилась, пожалуй, на наиболее действенном методе набора квалифицированных специалистов в свой актив. Она не просто привлекает их, но непосредственно участвует в процессе обучения студентов вузов и учащихся образовательных учреждений, то есть инвестирует в будущее уже на раннем этапе его становления.

UZTELECOM внедряет инновационные технологии и обеспечивает качественной связью региональные профильные вузы и колледжи. Обновляется их материально-техническая база, модернизируются лаборатории. Кроме того, специалисты компании выступают в качестве рецензентов и дипломных руководителей выпускников этих образовательных учреждений, которые заранее знают куда пойти работать после окончания учебы. Филиалы компании разрабатывают специальный план приема на работу выпускников учебных заведений, перевыполнение которых — обычная практика.

На сегодняшний день в структуре АК «Узбектелеком» работают более 15,3 тысячи человек, из них почти треть — специалисты с высшим образованием.

В столичных филиалах компании большинство сотрудников — это выпускники Ташкентского университета информационных технологий, международного Вестминстерского университета в Ташкенте и столичного профессионального колледжа информационных технологий, а также Ташкентского профессионального колледжа связи.

В общей сложности к системе министерства по развитию информационных технологий и коммуникации республики относится 72 профессиональных колледжа, 25 из них прикреплены к АК «Узбектелеком».

Особое внимание в стратегии развития компании уделено регулярному повышению квалификации кадров. Здесь заботятся о поддержании высокого профессионального уровня сотрудников. Специалисты UZTELECOM являются постоянными участниками различных учебных курсов, семинаров по ИКТ и других подобных интеллектуальных форумов в Узбекистане и за рубежом.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что одна из первоочередных целей компании — это формирование высокопрофессионального коллектива и развитие внушительного потенциала молодых сотрудников UZTELECOM.

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