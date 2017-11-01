Узбекистан поднялся на 13 позиций в рейтинге «Doing Business-2018»

В новом рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса-2018» (Doing Business 2018) Узбекистан поднялся с 87 на 74 место. Повышение рейтинга страны стало результатом проводимых правительством реформ, направленных на либерализацию экономики, улучшение деловой среды, упрощение механизмов оказания государственных услуг предпринимателям.

Повышение привлекательности деловой среды и инвестиционного климата является важным приоритетом, который отражен в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Это связано с тем, что развитие малого бизнеса и частного предпринимательства способствует обеспечению занятости и повышению доходов населения. Так, увеличение доли малого бизнеса в валовом внутреннем продукте (ВВП) с 31% (в 2000г.) до 56,9% (в 2016г.) способствовало росту численности занятых в этой сфере с 49,7% до 78,1% соответственно.

В этой связи, в Узбекистане за последние годы реализованы кардинальные реформы по улучшению институциональных основ ведения бизнеса. В частности, либерализация валютной политики стала основополагающим шагом в развитии предпринимательства, внешней торговли и улучшении инвестиционного климата в стране в целом.

Ежегодное исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), оценивающее легкость ведения бизнеса в 190 странах мира по 10 индикаторам является одним из авторитетных международных рейтингов. Позиция страны в рейтинге не только отражает уровень деловой среды, но и является важным критерием при принятии инвестиционных решений в международном бизнес-сообществе.

В связи с этим, совместный проект Программы Развития ООН и Торгово-промышленной палаты «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» проводит аналитическую работу по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в Узбекистане, с фокусом на те сферы взаимодействия субъектов предпринимательства и государственных органов, которые оцениваются в рамках исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса».

В частности, аналитические материалы и рекомендации проекта легли в основу правительственных решений, направленных на совершенствование порядка государственной регистрации субъектов предпринимательства, оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно», внедрение порядка предоставления земельных участков на основе конкурса, присоединения субъектов предпринимательства к инженерно-коммуникационным сетям на условиях «под ключ», обеспечение большей прозрачности деятельности акционерных обществ и защиты прав миноритарных инвесторов.

Результатом всех проводимых работ стало значительное улучшение не только общего рейтинга страны, но и улучшение позиций по отдельным показателям.

Так, по индикатору «Регистрация бизнеса» Узбекистан поднялся с 25 на 11 место благодаря внедрению с 1 апреля 2017 года полностью автоматизированной системы государственной регистрации и постановки на учёт субъектов предпринимательства. Новый порядок позволяет зарегистрировать предприятие в течение 30 минут как в сети Интернет, так и в явочном порядке в любом из 194 центров «одно окно», функционирующих во всех районах и городах республики. По итогам 7 прошедших месяцев посредством новой системы зарегистрировано свыше 101 тыс. субъектов предпринимательства, 9,4% из которых зарегистрированы через сеть Интернет.

Значительный скачок позиций Узбекистана на 56 пунктов по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» связан с введением нового порядка подключения объектов предпринимательской деятельности к электрическим сетям на условиях «под ключ». Новый механизм способствовал уменьшению количества взаимодействий между клиентом и предприятием электрических сетей и упорядочению процесса подключения к электросетям.

Внесенные в 2016 году изменения в Правила раскрытия информации на рынке ценных бумаг, обеспечивающие большую прозрачность деятельности акционерных обществ, привели к улучшению рейтинга страны по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» на 12 позиций.

По индикатору «Налогообложение» позиции Узбекистана возросли на 60 пунктов – со 138 на 78 место. Такой прогресс стал результатом внедрения системы подачи налоговой отчетности через сеть Интернет и широкого распространения систем удаленного банковского обслуживания при осуществлении платежей.

По индикатору «Получение разрешений на строительство» Узбекистан поднялся со147 на 135 место. Данное улучшение стало возможно благодаря внедрению нового механизма предоставления земельных участков субъектам предпринимательства на основе конкурса. В соответствии с новым порядком, субъект предпринимательства, предложивший наилучший проект по ряду критериев признаётся победителем конкурса и получает свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок. Вместе с этим, он получает решение хокима и полный комплект документов, сформированный в рамках подготовки конкурсной документации. Кроме того, документом упрощен ряд процедур связанных с получением разрешений на строительства, проведением проверок в ходе и после завершения строительства, приёмкой готового объекта в эксплуатацию.

Рейтинг Узбекистана также возрос на два пункта по индикатору «Регистрация собственности». При этом позиция Узбекистана в рейтинге снизилась по таким индикаторам, как «Получение кредита», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности».

Совместный проект Программы Развития ООН и Торгово-промышленной палаты «Бизнес-форум Узбекистана (фаза-III)» продолжает работу с национальными партнерами в сфере разработки рекомендаций по улучшению деловой среды для предпринимателей и их дальнейшей реализации.

Источник: пресс-релиз компании