В соцсети Davra.uz 18 000 пользователей

Первого ноября Давре исполнился год и пять месяцев.

Познакомим со статистикой:

Пользователей 18 007

Групп 555

Страниц 289

Всего оставлено комментариев 5 260

Всего публикаций 15 690

Из плюсов соцсети отметим самые важные:

Расположенность в TAS-IX’e подразумевает нетарифицируемый доступ у провайдеров фиксированной связи.

Общение на Давре происходит в правовом поле Узбекистана, поэтому исключены баны за несоответствие требованиям внешних стран, чьи ценности могут не совпадать с нашими.

Удобный встроенный чат с возможностью общения в группах позволяет организовать личное, коллективное и корпоративное общение.

Работает удобный файлообменник: каждому пользователю выделяется 500 Мб для размещения своих файлов, причем можно создавать папки и давать права доступа своим друзьям для просмотра и скачивания. Пользователь, с которым вы поделились доступом к файлу, может также скачать всю папку одним архивом. За один раз можно закачивать не более 15 файлов. Общее количество папок и файлов не ограничено.

Напомним, что на Давре удобно пользоваться чатом и файлообменником, ну и, конечно же, создавать страницы и группы для друзей на темы своих увлечений. Весной на Давре проводился конкурс школьных сочинений на тему «Мои дедушка и бабушка — герои» в ходе которого участники (240!) сами публиковали сочинения в специально созданной группе.

Особенно стоит отметить оператора мобильной связи UMS, активно использующего Давру как площадку для публикаций и обратной связи.

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