Абоненты UZMOBILE могут звонить бесплатно в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан
2 ноября 2017
Рубрика: Новости.
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C 1 ноября 2017 года для создания благоприятных условий населению при обращениях в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, а также в целях удовлетворения обращений абонентов и создания дополнительных удобств для клиентов UZMOBILE активирована бесплатная услуга «Звонок на короткий номер 1000»

Подробнее: http://uzmobile.uz/ru/services/gsm/communication/

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