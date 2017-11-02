Абоненты UZMOBILE могут звонить бесплатно в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан
2 ноября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
C 1 ноября 2017 года для создания благоприятных условий населению при обращениях в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, а также в целях удовлетворения обращений абонентов и создания дополнительных удобств для клиентов UZMOBILE активирована бесплатная услуга «Звонок на короткий номер 1000»
Подробнее: http://uzmobile.uz/ru/services/gsm/communication/
Подписывайтесь на канал infoCOM.UZ в Telegram, чтобы первыми узнавать об ИКТ новостях Узбекистана
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В WhatsApp
В Одноклассники
ВКонтакте