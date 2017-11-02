Абоненты UZMOBILE могут звонить бесплатно в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан

C 1 ноября 2017 года для создания благоприятных условий населению при обращениях в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, а также в целях удовлетворения обращений абонентов и создания дополнительных удобств для клиентов UZMOBILE активирована бесплатная услуга «Звонок на короткий номер 1000»

Подробнее: http://uzmobile.uz/ru/services/gsm/communication/

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