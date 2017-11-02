«Клуб Cisco» открывает новый образовательный сезон

2 ноября стартует осенний сезон программы «Клуб Cisco», предназначенной для повышения профессионального уровня специалистов и руководителей из России и других стран СНГ. Новый сезон продлится с ноября по декабрь.

«Клуб Cisco» представляет собой цикл обучающих мероприятий, семинаров и акций, подготовленных Cisco и ее партнерами. Членами клуба могут стать постоянные участники одного из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – CiscoConnect и те, кто впервые планирует посетить конференцию, представители заказчиков и партнеров Cisco, а также все желающие узнать больше о новейших разработках компании.

Программа осеннего сезона составлена с учетом обновлений в продуктовых линейках Cisco и представленного в июне текущего года комплекса сетевых решений, функционирующих на основе намерений (intent-based network). Участников ожидает 28 бесплатных вебинаров в рамках 7-ми технологических потоков:

IoT (Интернет вещей);

информационная безопасность;

корпоративные сети;

решения для операторов связи;

решения для совместной работы;

сервисы;

центры обработки данных.

В новом сезоне слушателям будут представлены эталонные архитектуры построения технологических сетей, расширенное портфолио сервисных услуг Cisco, решения для коммутации и маршрутизации в корпоративных сетях Cisco и многое другое. Участники вебинаров узнают, как эффективнее взаимодействовать с центром технической поддержки CiscoTAC, каким образом облачный сервис Cisco Umbrella может использоваться для защиты от угроз, как избежать проблем при настройке системы навигации в помещениях и т.д. Они станут свидетелям развертывания корпоративной сетиLAN/WLAN в рамках архитектуры CiscoSD-Access и демонстрации новых решений Cisco Collaboration для организации мероприятий в офисе. В ходе вебинаров члены клуба смогут задать интересующие вопросы экспертам и обсудить практические аспекты внедрений.

В работе прошлого сезона «Клуба Cisco», продлившегося с октября по декабрь 2016 года, приняли участие более 9200 слушателей, а в клуб, численность которого на сегодняшний день составляет почти 24000 человек, за это время вступили более 1600 новых членов.

«Рост объемов интернет-трафика и всеобщая цифровизация кардинально меняют бизнес-процессы и предъявляют беспрецедентные требования к сети, – говорит Евгений Зуев, руководитель отдела маркетинга Cisco в России/СНГ. – Чтобы опережать конкурентов, нужны многофункциональные технологические инструменты и всесторонняя информированность. Состоять в «Клубе Cisco» – значит, быть в курсе актуальных тенденций, задач, которые встанут перед нами завтра, и оптимальных вариантов их решения».

Вебинары будут проходить каждую неделю по средам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Участники «Клуба Cisco», зарегистрированные для участия в том или ином вебинаре, смогут присоединиться к live-трансляциям и в любой момент обратиться к записям прошедших лекций, размещенным на сайте в разделе «Материалы». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в осеннем образовательном сезоне «Клуба Cisco» можно на странице http://ciscoclub.ru/events?utm_source=newsletter_pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=fy18_ciscoclub.

Источник: пресс-релиз компании