Разработан план мероприятий по приведению в соответствие линейно-кабельного хозяйства Ташкентского филиала АК «Узбектелеком»
2 ноября 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
В целях уменьшения обращений от юридических и физических лиц, приведения в соответствие нормам линейно-кабельного хозяйства, предоставления качественных услуг телекоммуникаций потребителям на 18 узлах телекоммуникаций Ташкентского филиала разработаны планы мероприятий по приведению к соответствующим нормам линейно-кабельного хозяйства, состоящие из 126 пунктов, выполнение которых взято на контроль Ташкентским областным территориальным подразделением Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.
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