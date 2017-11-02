Разработан план мероприятий по приведению в соответствие линейно-кабельного хозяйства Ташкентского филиала АК «Узбектелеком»

В целях уменьшения обращений от юридических и физических лиц, приведения в соответствие нормам линейно-кабельного хозяйства, предоставления качественных услуг телекоммуникаций потребителям на 18 узлах телекоммуникаций Ташкентского филиала разработаны планы мероприятий по приведению к соответствующим нормам линейно-кабельного хозяйства, состоящие из 126 пунктов, выполнение которых взято на контроль Ташкентским областным территориальным подразделением Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

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