Студенты IUT ознакомились с культурными и историческими достопримечательностями Южной Кореи

Студенты Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) посетили культурные и исторические достопримечательности Республики Корея.

Напомним, около 100 студентов четвертого курса Университета Инха в г. Ташкенте проходят обучения в Южной Кореи.

Администрация Университета Инха в Республике Корея организовала для студентов из Узбекистана тур в культурные и исторические достопримечательности.

В рамках тура студенты посетили 5 городов Южной Кореи. В частности, студенты в первый день посетили город Порён и поднялись в горы.

Второй день начался с восхождения на горы Наксан и прогулялись по пляжу Наксан. Также студенты ознакомились с храмом Наксан и другими достопримечательностями.

Студенты IUT побывали в аттракционе Samcheok Ocean Railbike. Они на железнодорожных велосипедах насладились видами моря.

В третьей день тура студенты из Узбекистана ознакомились с буддийским монастырем Пульгукса в Кёнджу. Храмовый комплекс Пульгукса содержит семь объектов, которые включены в список Национальных сокровищ Южной Кореи: каменные пагоды Таботхап и Соккатхап, мост Чхонгунгё (мост голубых облаков) и мост Пэгунгё (мост белых облаков), мосты Йонхвагё (мост лотосов) и Чхильбогё (мост семи сокровищ), две сидячих статуи Будды Вайрочана и Амитабха.

Тур был завершен визитом в парк Тумули, знаменитый погребальный комплекс, состоящий из 23 королевских гробниц династии Силла. Экспозиция содержит реликвии древнейших периодов истории Кореи, среди которых короны, ритуальные одежды, сосуды и различные культовые предметы.

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