В Корее состоялся Глобальный форум по электронному правительству

1 ноября Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея в честь празднования пятидесятилетия внедрения электронного правительства в Корее организован Глобальный форум по электронному правительству с участием высокопоставленных государственных служащих ведущих стран по развитию технологий и электронного правительства, экспертов в отрасли внедрения и успешной реализации проектов электронного правительства, а также студентов международных высших учебных заведений в целях обсуждения потребностей людей в использовании преимуществ электронного правительства.

Основная тематика форума включает в себя обзор текущего состояния развития электронного правительства и возможные перспективы развития в будущем.

Официальная часть мероприятий в рамках форума посвящена изучению достижений Кореи за прошедшие 50 лет в отрасли электронного правительства, обзорной выставке передовых корейский компаний, представляющих услуги электронного правительства и ИТ-достижения, а также выступлениям приглашенных зарубежных экспертов из таких стран как Великобритания, Доминиканская Республика, Республика Перу и др.

Республику Узбекистан в рамках Глобального форума в Корее представляет Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олимжон Умаров, который выступил с докладом, посвященном истории и основным вызовам развития электронного правительства в Узбекистане.

Выступая в рамках сессии по электронному правительству Первый заместитель министра рассказал о становлении электронного правительства и основных результатах, которых достигла республика за последние годы. Среди достижений представлены: Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), Единые центры обслуживания населения по принципу «одно окно», портал по обсуждению нормативно-правовых актов (regulation.gov.uz), портал открытых данных (data.gov.uz), Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан (pm.gov.uz), Мирзо-Улугбекский инновационный центр, Государственная система исполнительской дисциплины (ijro.gov.uz). По результатам итогов членам форума были представлены основные направления для развития электронного правительства республики и приоритетов и планов в будущем согласно Концепции административных реформ.

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