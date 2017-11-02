В Ташкенте прошла практическая конференция для ИБ-специалистов

2 ноября в Ташкенте прошла бесплатная практическая конференция для специалистов по информационной безопасности. Мероприятие состоялось в рамках осеннего Road Show SearchInform «Психология VS Технология: оцифровываем человеческий фактор».

Организатор серии практических конференций – компания «СёрчИнформ» – российский разработчик средств защиты информации. Компания проводит Road Show SearchInform дважды в год 6 лет подряд в 20 городах России и стран СНГ.

Ежегодно Road Show SearchInform собирает специалистов по информационной безопасности, чтобы обсудить актуальные проблемы и рассказать о трендах в сфере ИБ. В этом году представители «СёрчИнформ» презентовали уникальный модуль профайлинга. Он позволит ИБ-службам прогнозировать поведение человека, оценивать и снижать риски, связанные с человеческим фактором, проводить расследование при отсутствии следов преступления.

Участники конференции узнали, как правильно «прочитать» и понять человека, увеличить эффективность работы службы ИБ и работать на упреждение, используя проверенные инструменты практической психологии.

Также эксперты раскрыли следующие темы:

обзор задач и оценка эффективности внедрения DLP и SIEM;

примеры расследований на базе информации полученной из DLP и SIEM;

финансовое мошенничество в компаниях, новые инсайдерские трюки.

Спикеры на примере реальных кейсов продемонстрировали методику оценки сотрудников, разобрали несколько расследований ИБ-инцидентов.

У специалистов из Астаны, Алматы, Нижнего Новгорода, Краснодара и Баку еще есть возможность посетить Road Show SearchInform «Психология VS Технология: оцифровываем человеческий фактор». В этих городах мероприятие будет проходить в течение ноября. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Также доступна запись с конференции, которая прошла в Москве 26 сентября и 3 октября 2017 года.